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Almanya'dan Gazze çağrısı: İsrail derhal izin vermeli

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "İsrail hükümeti, derhal insani yardımın engelsiz bir şekilde girişine izin vermeli" açıklamasında bulundu.

09:58 - 1/03/2024 Cuma
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Annalena Baerbock
Annalena Baerbock
Almanya Dışişleri Bakanı
Annalena Baerbock
, insani yardımları engelleyen İsrail'e uyarıda bulundu.

Baerbock, yardımların Gazze'ye ulaştırılmasına güvenli bir şekilde, engellenmeden izin verilmesi gerektiğini söyledi.


"İsrail derhal izin vermeli"


Baerbock, Gazze'deki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:


İsrail hükümeti (Gazze'ye) derhal insani yardımın güvenli ve engelsiz bir şekilde girişine izin vermelidir.


Bu, aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı tarafından da talep edilmiştir. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ndeki düzen ve nizamın çökmesinin ardından insani yardımın dağıtılabilmesini sağlamalıdır.



Çatışmalardan kaçanlar açlık tehdidiyle karşı karşıya


Gazze'deki insanların durumunu anlatmakta kelimelerin kifayetsiz kaldığını vurgulayan Baerbock, çatışmalardan kaçanların açlık tehdidiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.


Baerbock, Gazze'ye yeterli sayıda yardım malzemesi taşıyan tırlar gelmediği için insanların havadan atılan gıda paketleri için hayatları pahasına mücadele ettiklerine değinerek şu değerlendirmeyi yaptı:


Çocuklar kardeşlerine yiyecek bir şeyler verebilmek için yabani ot topluyor. Bebekler kötü koşullardaki hastanelerde susuzluktan ve yetersiz beslenmeden ölüyor.


"Bu durum kabul edilemez"


Ülkesinin Gazze'ye yönelik insani yardımı 20 milyon euro daha artırdığını aktaran Baerbock, şunları kaydetti:


Ancak bu hiçbir şekilde yeterli değil. Gazze'ye hayat kurtarıcı gıda, ilaç ve diğer yardım malzemelerini götüren tırların sayısı son haftalarda keskin bir düşüş gösterdi. Bu, kabul edilemez bir durumdur.


Eğer yeterli sayıda kamyon geçemezse, yardımların insanlara ulaşması için gerekirse hava yolu kullanılmalıdır. Partnerlerimizle ve özellikle Ürdün ile beraber insani yardımların hava yoluyla ulaştırılmasına biz de katılmak istiyoruz.


Baerbock, Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin bırakılması ve Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaştırılması için her zamankinden daha acil bir insani araya ihtiyaç bulunduğunun da altını çizdi.




#Almanya
#Gazze
#İsrail
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