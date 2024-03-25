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Altunizade'de metrobüs arızası nedeniyle yoğunluk oluştu

İstanbul'da, bir metrobüsün arızalanması nedeniyle Altunizade durağında yoğunluk oluştu. Üst geçitlerde başlayan yoğunluk nedeniyle duraklara ulaşmakta güçlük çeken yolcular, metrobüse binmekte de zorlandı.

09:13 - 25/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:16 - 25/03/2024 Pazartesi
AA
Duraklara ulaşmakta güçlük çeken yolcular, metrobüse binmekte de zorlandı.
Duraklara ulaşmakta güçlük çeken yolcular, metrobüse binmekte de zorlandı.

Üsküdar'da metrobüsün arızalanması nedeniyle Altunizade durağında yoğunluk oluştu.

Alınan bilgiye göre, Altunizade durağının yakınında bir metrobüs henüz belirlenemeyen nedenle arıza yaptı.

Arıza nedeniyle seferler aksarken, vatandaşlar durakta beklemek zorunda kaldı.

Seferlerin yapılamaması dolayısıyla metrobüs güzergahındaki araç yoğunluğu Acıbadem durağına kadar uzandı.

Vatandaşlar yaşanan aksaklığa sosyal medyadan tepki gösterdi.

Durağa gelen bakım ekipleri metrobüsteki arızayı gidermek için aracı yoldan çekti.

#İstanbul
#Üsküdar
#Altunizade
#Metrobüs
18 dakika önce
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