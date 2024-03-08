İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: Dört yaralı var

Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında, durakta yolcu alan bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Olayda, 4 yolcu hafif yaralandı.
Kaza, Denizköşkler Mahallesi İBB Sosyal Tesisler Metrobüs durağında meydana geldi. Durakta yolcu alan bir metrobüse aynı yönde giden başka bir metrobüs arkadan çarptı.
Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı
İki aracın da hasar gördüğü kazada, 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralı yolcular, ambulanslarla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.