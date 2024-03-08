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İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: Dört yaralı var

İstanbul'un Avcılar ilçesinde durakta yolcu alan metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada, 4 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar çevre hastaneler sevk edildi.

14:15 - 8/03/2024 Cuma
Güncelleme: 15:07 - 8/03/2024 Cuma
DHA
Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi
Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi

Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında, durakta yolcu alan bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Olayda, 4 yolcu hafif yaralandı.


Kaza, Denizköşkler Mahallesi İBB Sosyal Tesisler Metrobüs durağında meydana geldi. Durakta yolcu alan bir metrobüse aynı yönde giden başka bir metrobüs arkadan çarptı.



Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı

İki aracın da hasar gördüğü kazada, 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralı yolcular, ambulanslarla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



#Metrobüs Kazası
#İstanbul
#Avcılar
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