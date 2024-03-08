İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: Dört yaralı var

Beylikdüzü metrobüs durağında gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Seyir halindeyken arızalanan metrobüsü kontrol etmek için araçtan inen şoför Eyüp Maytalman'a, karşı yönden gelen metrobüs çarptı. Kazada yaralanan Maytalman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.