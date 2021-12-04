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KARS

Ambulans uçak 2 yaşındaki Danyal için havalandı

Küçük çocuğun Ankara’ya getirilmesini talep eden Hacettepe Üniversitesi yetkilileri, Kars’a ambulans uçak gönderdi. 2 yaşındaki Danyal Albay Erkmen, ambulans uçakla yanında annesiyle Ankara’daki hastaneye sevk edildi.

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Haber Merkezi DHA
Ambulans uçak 2 yaşındaki Danyal için havalandı
Ambulans uçak

Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde tedavi görürken, takipli olarak memleketi Kars’a gönderilen Danyal Albay Erkmen, aniden fenalaştı. Ailesi tarafından Harakani Devlet Hastanesi’ne getirilen Erkmen’e doktorlar müdahale ederken, sağlık durumu Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne bildirildi. Erkmen’in Ankara’ya getirilmesini talep eden Hacettepe Üniversitesi yetkilileri, Kars’a ambulans uçak gönderdi. Erkmen, annesi ile birlikte sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneden alınarak, Harakani Havalimanı’na iniş yapan ambulans uçağa konuldu. Danyal Albay Erkmen ve annesi, ambulans uçakla Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

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