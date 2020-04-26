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Koronavirüs Ambulans uçak gönderilen İsveçteki Türk hastanın kızlarından teşekkür Türk oluşumuzla gurur duyduk
TÜRKİYE

Ambulans uçak gönderilen İsveç'teki Türk hastanın kızlarından teşekkür: Türk oluşumuzla gurur duyduk

İsveç'in Malmö kentinde, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen Emrullah Gülüşken'in kızları Leyla ve Samira, yardım çağrılarına ses veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti. Samira Gülüşken "Sayın Bakanım; başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve siz olmak üzere yardımı olan herkese minnettarız. Rabbim sizleri milletimizin başından eksik etmesin. Bugün tekrar Türk oluşumuzla gurur duyduk. Sayın Bakanımızın talimatından sonra yetkililer bizimle iletişimi bir an olsun kesmedi. Türkiye'den Malmö'ye uçak kaldırıldı ve bulunduğumuz yerden havalimanına ambulans gönderileceği bildirildi. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Haber Merkezi AA
İsveç'te yaşayan Türk ailenin kızları Leyla ve Samira Gülüşken kardeşler.
İsveç'te yaşayan Türk ailenin kızları Leyla ve Samira Gülüşken kardeşler.

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla, yardım çağrılarına ses veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, sosyal medya hesaplarından teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı, "Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00'da havalanıyor, İsveç'e geliyoruz." mesajına sosyal medya hesabından yanıt veren Leyla Gülüşken, "Her koşulda ülkemin destek olacağına içten inanıyordum. Bu zor zamanımızda bizim yanımızda olup, her koşulda her yardımda bulundular. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ediyorum. Allah ülkemize zeval vermesin. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerini kullandı.

Samira Gülüşken de Bakan Koca'nın söz konusu paylaşımına, "Sayın Bakanım; başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve siz olmak üzere yardımı olan herkese minnettarız. Rabbim sizleri milletimizin başından eksik etmesin." sözleriyle teşekkür etti.

İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Gülüşken ailesine devlet kucak açtı: Özel uçak almaya gitti
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"Bugün tekrar Türk oluşumuzla gurur duyduk"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Twitter hesabından yaptığı, "İsveç'te yaşayan vatandaşımız Emrullah Gülüşken, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmedi. Devletimiz elbette bu duruma duyarsız kalmadı. Emrullah Bey'i ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimiz için çalışıyoruz." paylaşımına da yanıt veren Gülüşken, şunları kaydetti:

  • "Bugün tekrar Türk oluşumuzla gurur duyduk. Sayın Bakanımızın talimatından sonra yetkililer bizimle iletişimi bir an olsun kesmedi. Türkiye'den Malmö'ye uçak kaldırıldı ve bulunduğumuz yerden havalimanına ambulans gönderileceği bildirildi. Allah devletimize zeval vermesin."

İsveç tedavi etmemişti Türkiye ambulans uçak gönderdi
OYNAT 00:22
İsveç tedavi etmemişti Türkiye ambulans uçak gönderdi
İsveç'in Malmö kentinde, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen Emrullah Gülüşken'e Türkiye sahip çıktı. Türk aileyi almak için İsveç'e giden ambulans uçak dönüş yolunda. Güleşken'in kızı Samira Gülüşken, yardım çağrılarına ses veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 'Birazdan hareket edecez, buraya gelen insanlardan, yazıp destek çıkan durumumuzu soran herkese binlerce kez teşekkür ederiz' dedi.

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