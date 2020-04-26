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Koronavirüs İsveçte Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Gülüşken ailesine devlet kucak açtı Özel uçak almaya gitti
DÜNYA

İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Gülüşken ailesine devlet kucak açtı: Özel uçak almaya gitti

İsveç'in Malmö şehrinde koronavirüse yakalanmasından sonra hastaneye başvurmasına rağmen tedavi edilmeyen ve evine gönderilen 47 yaşındaki Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Sağlık Bakanı Koca, İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan Emrullah Gülüşken için ambulans uçak gönderilmesi talimatı verdi. Bakan Koca, twitter hesabından Güleşken ailesinin kızı Leyla'ya mesaj atarak "Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06'da havalanıyor, İsveç’e geliyoruz" mesajını paylaştı. Emrullah Gülüşken ve ailesinin özel uçakla kısa sürede Antalya'ya getirilmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsveç'te koronavirüse yakalanan ve tedavi edilmeyen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken özel uçakla yurda getirilecek.
İsveç'te koronavirüse yakalanan ve tedavi edilmeyen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken özel uçakla yurda getirilecek.

İsveç'in Malmö kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, kızları Samira ve Leyla Gülüşken'in sosyal medyadan yayımladığı yardım çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi.

Bizleri geçiştirdiler diyerek yardım istedi

Leyla Gülüşken, sosyal medyada yayımladığı video ile yardım istedi.

Samira Gülüşken, sosyal medyadan paylaştığı "Ailemle birlikte İsveç'te yaşıyoruz. Babam 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar." mesajıyla yardım istedi.

Leyla Gülüşken de kayda aldığı bir video ile yardım çağrısında bulunurken, paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan Türk hasta tedavi edilmeyerek evine gönderildi
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İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan Türk hasta tedavi edilmeyerek evine gönderildi
İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, sosyal medyada yayımladığı video ile yardım istedi. Gülüşken, 'Eve doktor gelip babamı kontrol ettikten sonra, ambulansı arayıp hastaneye kaldırılmasını istedi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra Kovid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı eve gönderdiler. Babamla birlikte bir ilaç, bir maske, bir koruyucu ekipman, hiç bir şey göndermediler. Evde iki çocuk ve iki genç var. Küçük çocukların astım hastalığı var. Babam kalp hastası ve bizim hayatımızı da tehlikeye attılar' ifadelerini kullandı.


Sağlık Bakanı Koca talimat verdi: Özel uçakla getirilecek

Emrullah Gülüşken

Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği ile Yurtdışı Akraba ve Topluluklar Başkanlığı, Gülüşken ailesi ile irtibata geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Samira Gülüşken'i arayarak, 47 yaşındaki babası Emrullah Gülüşken'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, Emrullah Gülüşken'in 4 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatını verdi.

Gülüşken'in, çocukları Samira, Leyla, Emir Ali ve Mahmut ile birlikte ambulans uçakla İsveç'ten Antalya'ya getirileceği öğrenildi.

'Sevgili Leyla sesini duyduk geliyoruz'

  • Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımda ''Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06'da havalanıyor, İsveç’e geliyoruz. Tüm Türkiye, böyle bir dönemde, uzakta olmanıza üzüldük. Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Çok sevgiler.'' ifadelerini kullandı.

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