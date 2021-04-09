​Amiraller için 4 gün ek gözaltı

ABDULLAH SARİCA
Milli iradeyi hedef alarak bildiri yayımlayan emekli amiraller Ergun Mengi, Türker Ertürk, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Turgay Erda, Kadir Sağdıç ve Ali Nadi Ünsal’ın gözaltı süreleri 4 gün uzatıldı.
- “Montrö Bildirisi” başlığı altında yapılan açıklamaya ilişkin soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Terörle Mücadele Şubesinde gözaltında bulunan şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatılması için Sulh Ceza Hakimliği’nden talepte bulundu. Hakimlik, savcılığın talebi üzerine şüphelilerin gözaltı süresini 4 gün daha uzattı. Öte yandan, dijital materyaller üzerindeki analiz çalışmalarının tamamlanmasının ardından şüphelilerin ifadelerinin alınacağı belirtildi.
PAZARTESİ İFADE VERECEKLER
Öte yandan yaşları nedeniyle gözaltına alınmayan ve Emniyet’e gelmeleri için tebligat yapılan Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat pazartesi günü ifade vermeye çağrıldı.