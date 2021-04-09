Gündem Amiraller için 4 gün ek gözaltı
ANKARA

​Amiraller için 4 gün ek gözaltı

Amiraller için 4 gün ek gözaltı

Milli iradeyi hedef alarak bildiri yayımlayan emekli amiraller Ergun Mengi, Türker Ertürk, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Turgay Erda, Kadir Sağdıç ve Ali Nadi Ünsal’ın gözaltı süreleri 4 gün uzatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Amiraller için 4 gün ek gözaltı
Hakimlik, savcılığın talebi üzerine şüphelilerin gözaltı süresini 4 gün daha uzattı.

ABDULLAH SARİCA

Milli iradeyi hedef alarak bildiri yayımlayan emekli amiraller Ergun Mengi, Türker Ertürk, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Turgay Erda, Kadir Sağdıç ve Ali Nadi Ünsal’ın gözaltı süreleri 4 gün uzatıldı.

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Amirallerin bildirisini İYİ Partili Başkan Yardımcısı Mengi hazırlamış
  • “Montrö Bildirisi” başlığı altında yapılan açıklamaya ilişkin soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Terörle Mücadele Şubesinde gözaltında bulunan şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatılması için Sulh Ceza Hakimliği’nden talepte bulundu. Hakimlik, savcılığın talebi üzerine şüphelilerin gözaltı süresini 4 gün daha uzattı. Öte yandan, dijital materyaller üzerindeki analiz çalışmalarının tamamlanmasının ardından şüphelilerin ifadelerinin alınacağı belirtildi.

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PAZARTESİ İFADE VERECEKLER

Öte yandan yaşları nedeniyle gözaltına alınmayan ve Emniyet’e gelmeleri için tebligat yapılan Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat pazartesi günü ifade vermeye çağrıldı.

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