​Darbecilerin sözcüsü Kılıçdaroğlu

AK Parti Meclis grup toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 104 emekli amiralin yayınladığı darbe imalı bildiriye sert tepki gösterdi, merkezinde CHP’nin olduğunu belirtti. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

CHP, bir grup emekli amiralin, buram buram darbe iması kokan açıklamalarını, ekonomiyle ilgilendirerek ‘gündem saptırma’ olarak aklamaya çalışacak kadar şirazeyi kaybetti. Darbecinin emeklisi-muvazzafı olmayacağını bilmeyecek kadar bunlar cahil, yoksa sinsiler mi, orasının takdirini milletimize bırakıyoruz. Bununla da kalmayıp bizi, herkesi terörist, herkesi darbeci ilan etmekle suçluyorlar.

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MERKEZİNDE CHP’NİN KENDİSİ VAR

Türkiye, daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken bir grup emekli askerin, aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir. Çok açık net söylüyorum, şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP’nin kendisi vardır. Bu 104’ün içerisinde şu anda CHP üyesi olanlar vardır. İncelemeler devam ediyor, kim bilir daha ne kadar çıkacak.

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VAZİFE TEVDİ ETTİKLERİ ANLAŞILIYOR

Ama bundan sonra yemezler, bundan sonra yutmazlar. Bundan sonra hesabını bu işin çok ağır vereceksiniz ve siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız. Zira darbe heveslilerini bu derece hararetli bir şekilde savunmanıza asla millet müsaade etmez, biz ise hiç müsaade etmeyiz. Oturduğu koltuğa, mide bulandırıcı bir kaset kumpasıyla getirilen bu zata, diyet olarak darbecilerin sözcülüğü vazifesinin tevdi edildiği anlaşılıyor.

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EN AZ TERÖRİSTLER KADAR TEHLİKELİ

Aksi takdirde, akıl ve izan sahibi hiçbir siyasetçi, doğrudan kendi varlığını hedef alan anti-demokratik bir girişim karşısında böyle bir tavır içine giremez. Kendi iktidarını, ülkenin ve milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti, en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz. Bunlar Türkiye işgal edilse keyifle kadeh kaldıracak kadar kendi ülkelerinden nefret eder hale gelmiştir.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize başsağlığı diliyorum

ÖNCE O İMZAYI TEMİZLEMESİ LAZIM

Mavi vatanını korumak için aylardır denizlerde bayrağımızı dalgalandıran, hak ve menfaatlerimize göz dikenlere göz açtırmayan denizcilerimizi selamlıyorum. Milletimizle birlikte biz de tüm kalbimizle, darbecilerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz’in yanındayız. Tabii, bu emekli amiraller falan, onlar bu işin dışında. Onları karıştırmayalım, o da bize leke olur.

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Bu emekli amiraller, ne yazık ki talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu’ndan alıyor. Zaten orada onun imzası var. İmzayı atan o. Önce onu temize çıkarması lazım. Temizlenmesi lazım. Temizlenmedikten sonra kendini kurtaramaz. 15 Temmuz gecesi ne yaptın yaptın kaçtın Bakırköy’e gittin. Ama şimdi kaçacaksın, kovalayacağız.

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Millete yine biz derman olacağız

Salgının özellikle hizmet sektörü üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çeken Erdoğan, “Bu ülkede tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine yine biz derman olacağız. Bu ülkede salgın şartları nedeniyle ekmek teknesini çevirmekte zorlanan esnafın önünü yine biz açacağız” dedi. Cumhurbaşkanı, “Son dönemde bir miktar artış gösteren enflasyonu, yeniden tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Makroekonomik göstergelerde geldiğimiz nokta elbette önemli bir başarıya işaret ediyor, ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Türkiye ekonomisi, taşıdığı potansiyelle daha nice büyük başarı hikayelerine imza atacaktır. Sanayiciden esnafa, iş adamından işçiye, öğrenciden emekliye kadar her kesime yönelik somut politikalarımızı içeren reform paketlerimizi, açıkladığımız takvime uygun şekilde hayata geçireceğiz” diye konuştu.

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Taksim Camii Ramazan’ın son cuması açılacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binası, Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul Sinema Müzesi gibi yeni değerleri Türkiye’nin kültür-sanatına kazandırdıklarını anımsatan Erdoğan, “Taksim Meydanı’ndaki yeni Atatürk Kültür Merkezi’ni, inşallah 29 Ekim’de hizmete açıyoruz. Yine Taksim Meydanı’nda hamdolsun muhteşem bir camiyi de Ramazan’ın son cumasında, Müslümanların hizmetine alacağız. Yine aynı şekilde, Kadir Gecesi’nde, Zonguldak’ta sahilde Uzun Mehmet Camii bitiyor. Uzun Mehmet Camii’ni de orada Müslümanların hizmetine alacağız” dedi.

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GETİR girişimin iftihar tablosu

Sanayide, üretimde çarkların kesintisiz çalışması için her türlü gayreti gösterdiklerini belirten Erdoğan, “Salgın döneminde, girişimcilerimizin ve emekçilerimizin gayretleriyle, belirsizliği hızla atlatarak üretimini artıran nadir ülkelerden biri olduk. Bu başarının etkisi, imalat sanayii istihdamında da ortaya çıkmaya başladı. Türk sanayisinin böyle zorlu bir dönemde ortaya koyduğu bu performans yabancı yatırımcıların da dikkatini cezbediyor. Dünyada ilk olan ve 10 dakikada market ürünleri teslimat modeli fikri ile kurulan GETİR’in 2,6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşması da girişimcilerimizin iftihar tablosuna örnektir” diye konuştu.

CHP’li başkana rozetini taktı

Erdoğan’ın konuşmasının ardından, AK Parti’ye katılan Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı, 4 dönem CHP Merkez İlçe Başkanı, eski CHP Çanakkale İl Başkanı Nejat Önder kürsüye davet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Önder’e, AK Parti rozetini taktı.

KANAL İSTANBUL’A BU YAZ BAŞLIYORUZ

Kanal İstanbul’la ilgili hazırlıkları büyük ölçüde tamamladıklarını belirten Erdoğan, “Dünya ticaretinin yüzde 90’ının deniz yoluyla gerçekleştirilmesi, Boğazlarımızın en önemli deniz ticaret yollarından biri niteliğini taşıması Kanal İstanbul Projesi’nin önemini artırıyor. Karadeniz’de hem biz hem de kıyısı olan diğer ülkeler sürekli yeni ve büyük limanlar yapıyor. Bu durum Boğazlardaki gemi trafiğinin gelecekte azalmak bir yana daha da artacağına işaret ediyor. Kanal İstanbul bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İsteseniz de, istemeseniz de biz Kanal İstanbul’a başlıyoruz, yapacağız ve milletimizin emrine amade edeceğiz. İnşallah bu önemli projenin etaplar halinde yapılacak ihalesine çok yakında çıkıyoruz, yaz aylarında da inşallah temelini atıyoruz” dedi.

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İşi Bilim Kurulu’na saldırmaya vardırdı

Erdoğan, CHP liderinin Bilim Kurulu’na yönelik sözlerine de sert tepki gösterdi. Erdoğan “Hızını alamayıp, işi salgınla mücadelede ülkemizin en yetkin isimlerinden oluşan Bilim Kurulu’na saldırmaya kadar vardırdı. Vah zavallı. Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, milli bir mesele olarak görüyoruz. Bilim Kurulu üyelerimize kadar verdikleri hizmetler için de kendilerine teşekkür ediyorum. Kılıçdaroğlu’nun bir dakikalık şov uğruna bunca emeği ayaklar altına almasının takdirini sağlık çalışanlarına bırakıyorum” dedi.

D-8’de devir günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bangladeş’in ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirilecek Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının 10’uncu Zirve Toplantısı’na iştirak edecek. Zirve Toplantısı’yla 20 Ekim 2017’den beri Türkiye tarafından üstlenilen D-8 Dönem Başkanlığı, Bangladeş’e devredilecek. Toplantıda, koronavirüsle mücadelede eşgüdümün yanı sıra, teşkilat bünyesinde çeşitli alanlarda sürdürülen iş birliği faaliyetlerine ivme kazandırılması, geleceğe dair vizyonun ortaya konulması, bu maksatla bir yol haritasının çizilmesinin amaçlandığı belirtildi.