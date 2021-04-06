Amirallerin bildirisini İYİ Partili Başkan Yardımcısı Mengi hazırlamış

Türkiye, Doğu Akdeniz’de büyük bir mücadele verirken 104 emekli amiral, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan bir bildiri yayınlamıştı.

10 emekli amiral gözaltında

“Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama riskiyle karşılaşabilecektir” gibi tehdit ve darbe imalarıyla dolu cunta bildirisi Türkiye’yi ayağa kaldırırken, 10 emekli amiral başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

"Metni hazırlayan kişi Ergun Mengi"

Gözaltına alınan isimlerin avukatlığını üstlenenlerden biri olan Avukat Celal Ülgen, Halk TV yayınında metni hazırlayan kişinin Ergun Mengi olduğunu söyledi.

Ülgen, “Ortada metni hazırlayan beyin yok. Metni hazırlayan tek kişi, o da İYİ Parti kurucusu Ergün Mengi. Önce WhatsApp grubunda metni redakte ederek, 'ekleyecekleriniz varsa ekleyin, çıkartacağınız yer varsa çıkartın, öyle imzalayın' diyorlar. Bu bittikten sonra, metin tam haline geldikten sonra, şu an gözaltına alınanlar biz imzalarız diyorlar” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “zevzeklik” olarak değerlendirdiği bildiride imzası olan Ergun Mengi’nin İYİ Parti’de Başkan Yardımcısı görevinde olduğu ortaya çıkmıştı. Mengi, bildiride 1 numaralı imzacı olarak yer alıyor.

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