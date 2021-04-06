Gündem Amirallerin bildirisini İYİ Partili Başkan Yardımcısı Mengi hazırlamış
POLİTİKA

Amirallerin bildirisini İYİ Partili Başkan Yardımcısı Mengi hazırlamış

Hükümeti hedef alan darbe imalı bildiri sonrası gözaltına alınan 10 emekli amiralin avukatlığını üstlenen Celal Ülgen, metni hazırlayan kişinin Ergun Mengi olduğunu söyledi. Bildiride 1 numaralı imzacı olarak yer alan emekli Amiral Ergun Mengi’nin, İYİ Parti'de Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıkmıştı.

Haber Merkezi Diğer
Amirallerin bildirisini İYİ Partili Başkan Yardımcısı Mengi hazırlamış
Gözaltındaki amirallerin avukatı, bildiriyi İYİ Partili Başkan Yardımcısı Ergun Mengi'nin hazırladığını açıkladı.

Türkiye, Doğu Akdeniz’de büyük bir mücadele verirken 104 emekli amiral, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan bir bildiri yayınlamıştı.

10 emekli amiral gözaltında

“Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama riskiyle karşılaşabilecektir” gibi tehdit ve darbe imalarıyla dolu cunta bildirisi Türkiye’yi ayağa kaldırırken, 10 emekli amiral başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

"Metni hazırlayan kişi Ergun Mengi"

Gözaltına alınan isimlerin avukatlığını üstlenenlerden biri olan Avukat Celal Ülgen, Halk TV yayınında metni hazırlayan kişinin Ergun Mengi olduğunu söyledi.

Ülgen, “Ortada metni hazırlayan beyin yok. Metni hazırlayan tek kişi, o da İYİ Parti kurucusu Ergün Mengi. Önce WhatsApp grubunda metni redakte ederek, 'ekleyecekleriniz varsa ekleyin, çıkartacağınız yer varsa çıkartın, öyle imzalayın' diyorlar. Bu bittikten sonra, metin tam haline geldikten sonra, şu an gözaltına alınanlar biz imzalarız diyorlar” dedi.

  • İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “zevzeklik” olarak değerlendirdiği bildiride imzası olan Ergun Mengi’nin İYİ Parti’de Başkan Yardımcısı görevinde olduğu ortaya çıkmıştı. Mengi, bildiride 1 numaralı imzacı olarak yer alıyor.

Darbe zihniyeti hortladı: Hangi donanmanın amiralisiniz?
GÜNDEM
Darbe zihniyeti hortladı: Hangi donanmanın amiralisiniz?

Darbe imalı bildirinin ilk sırasındaki Mengi İYİ Parti'de başkan yardımcısı
GÜNDEM
Darbe imalı bildirinin ilk sırasındaki Mengi İYİ Parti'de başkan yardımcısı

Aralarında darbe şakşakçıları da var PYD güzellemesi yapan da: İşte bildiri yayınlayan o isimler
GÜNDEM
Aralarında darbe şakşakçıları da var PYD güzellemesi yapan da: İşte bildiri yayınlayan o isimler
Abone Ol Google News
Barajlarda istikrarlı yükseliş

Barajlarda istikrarlı yükseliş

​İstanbul barajlarında ne kadar su var?
OlimpiyatlardaKuzey Kore depremi

Olimpiyatlarda
Kuzey Kore depremi

Sporcularını korumak için çekildiğini açıkladı.
ABden Türkiyeye kritik ziyaret: Masadaki iki önemli konu tam üyelik ve vize serbestisi

​Bakan Soylu: Tüm irtibatları ortaya çıkardık.

​104 emekli amiralin cunta bildirisine sert tepki.
Sağanak ve<br>fırtına uyarısı!

Sağanak ve
fırtına uyarısı!

Sıcaklıklar artıyor yağışlar devam ediyor.

Ataşehir'de feci kaza

Ataşehir'de feci kaza

​Genç kadın yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi.
Barış buluşmasında<br>silahlar konuştu

Barış buluşmasında
silahlar konuştu

​İki aile arasındaki silahlı çatışmada 6 kişi yaralandı.
4 ilde<br>narkotik operasyonu

4 ilde
narkotik operasyonu

​25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
CHP’nin bitmeyen 27 Mayıs özlemi

CHP’nin bitmeyen 27 Mayıs özlemi

​Darbe bildirisine karşı çıkmak yerine destek verdiler.
Ürdün’de Mossad izi

Ürdün’de Mossad izi

​Ev hapsine alınan eski Prens hakkında çok konuşulacak iddia.
Kanal İstanbul Montrö’yü bağlamaz

Kanal İstanbul Montrö’yü bağlamaz

Proje, 'bildiri' üzerinden yeniden gündeme geldi.
Putin'in gizli<br>planı deşifre oldu

Putin'in gizli
planı deşifre oldu

​Uyduya yakalandı: Askeri varlığını artırıyor.
Mutasyona karşı da etkili

Mutasyona karşı da etkili

​Koronavirüse karşı geliştirilen yerli ilaç hakkında açıklama.
ABD Haseke’de evlere çöktü

ABD Haseke’de evlere çöktü

​Konutlarını boşaltmak istemeyenlere silahlı saldırı.
Emekliler cuntasına <br>muvazzaf sorgusu

Emekliler cuntasına
muvazzaf sorgusu

​“Darbe bildirisi”ne yönelik soruşturma derinleşti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.