Anadolu Alimler Birliği'nden 14 Mayıs'taki seçimlerde Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na destek

"Ya yarınların önünü açacağız ya da yarınların önünü manen tıkayanların destekçisi olmanın vebali ile yaşayacağız." denilen duyuruda, "PKK'nın siyasi uzantılarına, FETÖ'cü hainlere, ifsad planları yapan ve ülkemize diz çöktürmek isteyen emperyalistlerin dahili ve harici her türlü desise ve tuzaklarına karşı bölünüp parçalanmadan gereken cevabı yasal seçim hakkımızı kullanarak vermek mecburiyetindeyiz.Bu manalar etrafında Anadolu Alimler birliği olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın zâti âlilerinin ve Cumhur İttifakı'nın yanında olduğumuzu aziz milletimize hürmet ve muhabbetle ilan ederiz." denildi.

"Alimlerin ve meşayıh-ı kiramın ülkemize yüklediği milli ve manevi misyon okumaları, İslam coğrafyasındaki alimlerin açık beyanları ve Türkiye'ye umut bağlamış ümmetin her bir neferinden yükselen duaları, beklentileri ve gözyaşları açıkça göstermektedir ki önümüzdeki seçimler; Türkiye'nin ve Türkiye'ye bağlı olarak ümmetin gelecek yüzyılını belirleyecek mahiyettedir.

Ülkemizin ve ümmetimizin selameti, emniyet ve istikbali adına birlik olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacın hissedildiği bir dönemdeyiz.

Yüz yıl önce Abdülhamid Han Hazretlerinin tahttan indirilmesi için verdikleri hal fetvaları ile çetelerin ve işbirlikçilerin yolunu açarak ümmetimiz ve ülkemizin manevi ve maddi terakkide nice kayıplarına sebep oldular. O fetvalarının bedelini hayatımızın ve cemiyetin her alanında ödemekte ve ümmetin her sancısında derinden hissetmekteyiz.

Bugün dünyevi kaygılar ile sükut edenleri tarih asla affetmeyecektir. Her asır kendi sırlarına gebedir. Bu nedenle Resul-u Ekrem Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ümmetin dikkatini yüzyıl başlarına özellikle çekmiştir.

Ebu Hureyre Radıyallahu Anh'dan rivayetle Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Muhakkak ki Allah Teala, bu ümmete her yüzyılın başında ümmet için dinlerini tecdit eden (yenileyen) birilerini gönderecektir."

Ümmetimizin ve ülkemizin yarınlarının tohumlarının ekildiği bu süreçte atılacak her adım ve verilecek her oy sadece ülkemizin değil, tüm İslam aleminin geleceğini alakadar etmektedir.

Türkiye maddi ve manevi her alanda İslam aleminin güç merkezi olacağı bir yüzyıla girerken, mazlum Müslümanların dualarının ve niyazlarının "Son kale Türkiye'de kalkan bu sancağı yere düşürme Ya Rabb" diye arşı inlettiği bu kritik kavşakta ümmetin umudu olan aziz milletin her bir neferi, neslin, cemiyetin, milletin ve ümmetin geleceği adına emperyalistlerin Müslüman kılığına girmiş oyunlarını ve özünden uzak hareket eden oyuncularını basiret, dirayet ve her türlü fedakarlık ile bertaraf etmek zorundadır.