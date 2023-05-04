Bir ağızdan Erdoğan nefreti: Batının tetikçileri Türkiye'deki seçimlere yön vermeye çalışıyor

Batının medya tetikçileri olarak Türkiye'deki seçime ilişkin 'yön verme' kampanyasına girişen İngiliz The Economist dergisi gibi Fransız 'Le Point' ve 'Le'xpress' dergileri de Erdoğan'ı hedef aldı. Türkiye'de yapılan her seçim öncesi Türk demokrasisine hedef alan dergiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "

gitmesi gerektiğini