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Seçim

Bir ağızdan Erdoğan nefreti: Batının tetikçileri Türkiye'deki seçimlere yön vermeye çalışıyor

Türkiye'deki her seçim öncesi Türk demokrasisini hedef alan yabancı basın kuruluşları yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapaklarına taşıyarak 'siyasete yön verme' çabasına girişti. İngiliz The Economist ile birlikte Fransız 'Le Point' ve 'Le'xpress' dergileri Erdoğan'ı manşetlerine taşırken, The Independent gazetesi de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, BBC'ye konuşan Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kremlin'le değil batıyla ilişkileri öncelik haline getireceğiz" açıklamasına yer verdi.

21:31 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yabancı basın kuruluşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan dergi kapakları hazırladı.

Yabancı basın kuruluşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan dergi kapakları hazırladı.

Türkiye 14 Mayıs tarihinde önemli bir seçime giriyor. Türkiye'nin bu önemli gündemiyle ilgilenen yabancı basın kuruluşları hazırladıkları dergi kapaklarında Türkiye siyasetine yön verme çabasına girişti.

Batının medya tetikçileri olarak Türkiye'deki seçime ilişkin 'yön verme' kampanyasına girişen İngiliz The Economist dergisi gibi Fransız 'Le Point' ve 'Le'xpress' dergileri de Erdoğan'ı hedef aldı. Türkiye'de yapılan her seçim öncesi Türk demokrasisine hedef alan dergiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "
gitmesi gerektiğini
" yazarken, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde Demirtaş ile ilgili durumun hızla iyileşeceğini belirtti.

L’express'in Putin ve Erdoğan rahatsızlığı

Fransız Lexpress hazırladığı kapakta, "
Erdoğan ve kaos riski"
ifadelerine yer verirken "Avrupa ile ilişkiler, Mülteciler ve Orta Doğu" başlıklarını inceledi. Derginin kapağına ayrıca, "
Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi
" başlığı yansırken, "
Putin ile yaptığı anlaşma
" ifadeleri kullanılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkileri ele alındı.

Le Point: Erdoğan diğer Putin

Batı medyasının tetikçi dergilerinden Fransız Le Point de hazırladığı kapağa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıdı. "Savaş tehditleri, yayılmacılık, Batı nefreti…" başlığının yansıdığı kapakta "Erdoğan diğer Putin" ifadelerine yer verildi.

The Economist: Erdoğan gitmeli

İngiliz The Economist hazırladığı kapağına "2023’ün en önemli seçimi" başlığını atarken, Türkiye'deki seçimlere yön vermek için "
Erdoğan gitmeli
" ve "
Demokrasiyi koru
" ifadelerine yer verdi. The Economist, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde Demirtaş ile ilgili durumun da "hızla iyileşeceği"ni belirtti.

The Independent Kılıçdaroğlu'nun BBC röportajını paylaştı

The Independent gazetesi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BBC'ye konuşan Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kremlin'le değil batıyla ilişkileri öncelik haline getireceğiz" açıklamasına yer verdi.


#Dış Basın
#The Economist
#The Independent
#Le'express
#Le Point
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Seçim
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