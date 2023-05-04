Bir ağızdan Erdoğan nefreti: Batının tetikçileri Türkiye'deki seçimlere yön vermeye çalışıyor

Yabancı basın kuruluşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan dergi kapakları hazırladı.
Türkiye 14 Mayıs tarihinde önemli bir seçime giriyor. Türkiye'nin bu önemli gündemiyle ilgilenen yabancı basın kuruluşları hazırladıkları dergi kapaklarında Türkiye siyasetine yön verme çabasına girişti.
L’express'in Putin ve Erdoğan rahatsızlığı
Le Point: Erdoğan diğer Putin
Batı medyasının tetikçi dergilerinden Fransız Le Point de hazırladığı kapağa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıdı. "Savaş tehditleri, yayılmacılık, Batı nefreti…" başlığının yansıdığı kapakta "Erdoğan diğer Putin" ifadelerine yer verildi.
The Economist: Erdoğan gitmeli
The Independent Kılıçdaroğlu'nun BBC röportajını paylaştı
The Independent gazetesi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BBC'ye konuşan Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kremlin'le değil batıyla ilişkileri öncelik haline getireceğiz" açıklamasına yer verdi.