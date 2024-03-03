Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 24 aday yarışacak

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, projelerini açıkladı: 10 bin öğrenciye düşük kiralı konut. Öğrencilere ücretsiz ulaşım, sinema ve tiyatro. 20 bin vatandaşa kira öder gibi ev sahibi olma imkânı. Emeklilere her ay 5 bin lira. Başkentin dört bir yanına metro ağı. Köylülere 500 litre ücretsiz mazot. 10 yeni sanayi bölgesi. 2 bin yeni elektrikli otobüs.