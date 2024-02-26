Ankara hizmete doyacak

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan (ABB) Adayı Turgut Altınok, Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezi'nde başkente ilişkin projelerini tanıttı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Altınok seçim kampanyasını “Başkent için hızlanma zamanı” teması üzerine kurdu. Kürsüye gelen Altınok, başkenti hızlandıracak projelerini anlattı. CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 5 yılda 58 km metro vaadinde bulunduğunu hatırlatan Altınok, Ankara'ya 5 senede 5 santim metro yapılmadığını kaydetti.

ÜNİVERSİTELİYE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Seçimi kazanmaları halinde üniversite öğrencilerine günlük 4 kullanımlık ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacaklarını, 20 bin üniversite öğrencisine 1500 lira burs vereceklerini söyleyen Altınok, Ankara'daki 23 üniversitenin tamamının merkez kampüslerinde ikram araçlarıyla ücretsiz çay, kahve, çorba ve sandviç dağıtacaklarını ifade etti. Öğrencilere ayda bir ücretsiz sinema/tiyatro bileti vereceklerini vadeden Altınok, öğrencilerin “Ankart” ile sinema, tiyatro ve müzelere de yüzde 50 indirimli girebileceğini anlattı. Altınok, 50 bin öğrenciye Ankart ile uluslararası oyun platformlarında kullanılmak üzere 500 lira yatırılacağını söyledi.

ÖĞRENCİLER YAŞADI

Altınok öğrencilere “anne yemeği lokantaları”, “paylaşımlı ofisler” ve “yetenek avcıları kampüsü” de vadetti: "Anne yemeği lokantaları kurarak tüm üniversite öğrencilerine ücretsiz sıcak akşam yemeği sunacağız. Paylaşımlı ofislerle gençlerimizin yeni fikir ve projeler üretebilmelerini sağlayacağız. Yetenek avcıları kampüsümüzle genç yetenekleri profesyonellerle buluşturacak, iş ve kariyer fırsatları oluşturacağız. 400 bin ilköğretim öğrencisine ilk öğün ve süt desteği, 250 bin öğrenciye kırtasiye desteği vereceğiz. Tüm ilçelere ücretsiz lunaparklar açacağız. Birçok ilçeye 100 kreş ve gündüz bakımevleri kuracağız."

İlk iş havalimanı metrosu

Başkentin ulaşımı için Altınok’un vaatleri şöyle: "Filomuza 2 bin yeni elektrikli otobüs ekleyeceğiz. 75 yeni kavşak yapacağız. Maalesef havaalanına metrosu bulunmayan tek Avrupa başkenti Ankara. İlk işlerimizden biri bu projeye başlamak olacak. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Esenboğa üzerinden Kızılay'a yeni bir metro hattı yapacağız. Ankara'nın iki yakasını birbirine bağlamak için Koru-Eryaman Devlet Mahallesi metro hattını yapacağız. Ulubey-Önder-Solfasol metrosu yapacağız ve Siteler istasyonu ile birleştireceğiz. Şehrin nüfus yoğunluğu fazla olan Ümitköy ve Batıkent’i birbirine bağlamak için Batıkent-Ümitköy metro hattını yapacağız. Ankaramızın gelişen bölgesi Ovacık’tan Etlik, İncirli, Ayvalı, Esertepe'nin Ankara merkezle bağlantısını sağlamak için Ovacık metro hattını yapacağız. Törekent-OSB metro hattını Yenikent'e kadar uzatacağız. Toplu taşımada Monoray-Havaray projelerini hayata geçireceğiz."

Emeklilere her ay 5 bin lira

Turgut Altınok’un 20 bin aileye sosyal konut ve emeklilere her ay 5 bin lira destek ödemesi vaadi büyük ilgi gördü. Altınok kendi yönetimlerinde, Ankara’da 20 bin vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olacağını, 10 bin öğrenciye de düşük kiralı konut imkanı sağlayacaklarını müjdeledi. Sosyal refah desteği kapsamında emeklilere her ay 5 bin lira destek ödemesi yapacaklarını anlatan Altınok, kış aylarında da 1000 lira sosyal refah desteği vereceklerini söyledi. Altınok’un açıkladığı bir diğer vaadi de ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2 bin 500 liralık market desteği oldu.

Suyun metreküpü 50 kuruş olacak

Altınok’un başkentlileri yakından ilgilendiren projeleri dikkat çekti: “Ankara'nın tamamında suyun metreküpünü 5 liradan 50 kuruşa düşüreceğiz. 10 adet emekli lokali, yaşlılar köyü ve alzaymır köyü kuracağız. Köylülere her yıl 500 litre ücretsiz akaryakıt desteği ve ücretsiz tarım makinaları desteği sunacağız. Besi çiftlikleri kuracağız. 10 tane yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kuracağız. Atatürk Orman Çiftliği’ni yeniden başkentin parlayan yıldızı yapacağız. Besleme, tedavi, barınma, kısırlaştırma ve sahiplendirme hizmetlerimizle Ankara sokaklarını, güvenli ve sağlıklı bir ortama dönüştüreceğiz. Fuar alanını bitireceğiz, Başkente yılda en az 1 milyon turist gelecek.







