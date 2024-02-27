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İstanbul Ankara korkusu

2019’un aksine 31 Mart seçimlerinde yalnız kalan CHP’yi saha anketleri endişelendirmeye başladı. Yıllar sonra kazandığı İstanbul ve Ankara’yı korumaya çalışan CHP’de sahil kaygısı da artıyor. Hatay, Adana, Mersin, Antalya ve Muğla’dan gelen veriler, yarışın başa baş geçtiği, bazı illerde geriye düşüldüğü yönünde.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 27/02/2024 Salı
Güncelleme: 01:37 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Özgür Özel.
Özgür Özel.

Yapılan son anketler CHP yönetimini düşündürmeye başladı. Bunların başında Lütfü Savaş’ın adaylığı krize dönüşen Hatay geliyor. Anketlerde geride olunduğunu ifade eden parti yöneticileri, tartışmalı sürecin kendilerini yorduğu düşüncesinde. Yönetim, umudunu Savaş’ın son süreçte farkı kapatabileceğine bağlamış. Adana ve Mersin’de yarış CHP’nin beklentisi dışında gelişiyor. Bu iki ilde belediye meclis üyeliğinde DEM Parti ile sorun yaşayan CHP, DEM’in Mersin ve Adana adaylarının performansına odaklı. Adaylar CHP’yi telaşa soksa da yarışa giren isimlerin göstermelik olduğu inancı paylaşılıyor. İYİ Parti’nin de desteğini alamayan CHP, bu kapsamda DEM’in desteği olması halinde bile Adana’daki anketlerde başa baş gözüküyor. Mersin’de de farkın çok az olduğu ifade ediliyor.

BAŞA BAŞ YARIŞ

İstanbul’da yarışın başa baş olduğunu ifade eden CHP’liler, Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Murat Kurum’un iyi çalıştığı görüşünde. İmamoğlu’nun hem İYİ Parti hem DEM Parti’nin aday çıkarmasına rağmen yarışı bırakmadığı kaydedilirken, seçimin başa baş olduğu belirtiliyor. CHP, başkentte ise iddiasını muhafaza ediyor. Aydın ve İzmir’de önde olan CHP, Muğla’da DEM’in aday çıkarması ve İYİ Parti’nin Metin Ergün’ü aday göstermesi nedeniyle rahat değil. Muğla’da yarış başa baş görülüyor. İzmir’de CHP’nin 2019’da aldığı yüzde 58 oyun daha altında oy alması bekleniyor. Antalya'da ise işler CHP’nin istediği gibi gitmiyor. İlçe belediye başkanlarının Muhittin Böcek’e itirazı, parti içi tartışmalar ve AK Parti’nin adayı Hakan Tütüncü’nün saha performansı anketlere yansıdı. Antalya’da seçime kadar geçecek sürenin yeni dengeler açısından kritik olacağı değerlen-diriliyor.



#Siyaset
#CHP
#Özgür Özel
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