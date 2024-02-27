İstanbul Ankara korkusu

Yapılan son anketler CHP yönetimini düşündürmeye başladı. Bunların başında Lütfü Savaş’ın adaylığı krize dönüşen Hatay geliyor. Anketlerde geride olunduğunu ifade eden parti yöneticileri, tartışmalı sürecin kendilerini yorduğu düşüncesinde. Yönetim, umudunu Savaş’ın son süreçte farkı kapatabileceğine bağlamış. Adana ve Mersin’de yarış CHP’nin beklentisi dışında gelişiyor. Bu iki ilde belediye meclis üyeliğinde DEM Parti ile sorun yaşayan CHP, DEM’in Mersin ve Adana adaylarının performansına odaklı. Adaylar CHP’yi telaşa soksa da yarışa giren isimlerin göstermelik olduğu inancı paylaşılıyor. İYİ Parti’nin de desteğini alamayan CHP, bu kapsamda DEM’in desteği olması halinde bile Adana’daki anketlerde başa baş gözüküyor. Mersin’de de farkın çok az olduğu ifade ediliyor.