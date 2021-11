On iki yaşındaki çocuk köpek saldırısına uğradı: Yüzü dışında her yerinden yara alan çocuk yoğun bakımda Ankara Pursaklar'da okuldan eve dönerken başıboş köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Enes Koca, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Amca Ali Osman Koca, Enes'in durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Yoğun bakımda şu an. Çocuk yüzüstü yere yattığından yüzü kalmış, geri kalan her tarafını parçalamışlar" ifadelerini kullandı.

