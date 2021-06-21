Sarıyer'de 'başıboş köpek' dehşeti: Ölümden dönen genç kız belediyeye isyan etti

Olay, İstanbul Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Latif Sokak’ta cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Hatice Ağır (25) isimli bir genç kız, işe gitmek için evinden çıktı. İşe gitmeye çalışan genç kız, sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Vatandaşlar kurtardı
Sekiz köpeğin arasında kalan Ağır’ın çığlıklarını komşuları duyarak yardımına koştu. Vatandaşların yardımıyla köpeklerden kurtulan kız hastaneye kaldırıldı.
Hatice Ağır yaşadığı dehşeti şöyle anlattı:
“Cumartesi günü sabah işe gidiyordum. Bir anda sokağın başında köpekleri gördüm ama görmemle bana saldırmaları bir anda oldu. Başka bir şey yapamadım. Altı - 7 taneydiler, ben 5 tanesinin bana saldırdığını hatırlıyorum ama gören kişiler 7 - 8 tane saldırdı diyor."
Koşup kaçmaya çalıştığını ifade eden Ağır, "Bir tanesi cins bir köpekti, gayet ısırmak için hazır bir şekilde bekliyor gibiydi. Sonrasında bacağımı ve kolumu ısırdı öyle olunca da yere düştüm ve düşünce kıyafetlerimi falan çıkarttım daha kötü bir şekilde ısırmaya başladı" dedi.
'Öleyim de kurtulayım' diye düşündüm
O anda aklına yüzünü korumak geldiğini söyleyen genç kız, "Kolum arkada kaldı ve baya ısırdılar. Çok bağırdım aslında birileri duysun diye çünkü hiç kimse geçmiyordu. Çok şiddetli yağmur yağdığından sesimi de duyamadı insanlar. Bir ara öleyim de kurtulayım diye düşündüm. Sonra komşular sağ olsun biraz çığlık falan atınca birileri kovalamaya başladı. Kovalamaya başlayınca gitti geldi. Beni bayağı hırpaladılar daha sonra geri gidince kaçıp bir binanın içine girdim” şeklinde başına gelen olayı anlattı.
“Şemsiyesi var diye kendini koruyabildi”
Benzer olayı eniştesinin yaşadığını söyleyen Hatice Ağır, “Bir kaç gün önce komşumuz yürürken arkadan gelip bacağını ısırdı onun haricinde beni ısırdığı sıra üst katta oturan eniştemi kovalıyorlar. O kendini kurtarıp binaya giriyor. Elinde şemsiyesi varmış kendisini öyle korumuş. Ben maalesef koruyamadım çok fazlaydılar çünkü” dedi.
- Ağır, “Buralarda sürekli oluyor ve burada çok çocuk var mahalle arası bir yer yani ben bir şekilde yırttım ama küçük bir çocuğu boynundan veya bir başka yerinden ısırsa kurtulamayabilir” dedi.
Sarıyer Belediyesi ilgilenmedi: 'Barınağımız yok' dediler
Sarıyer Belediyesi'nin ilgilenmediğini söylen Hatice Ağır, “Şikayette bulunduk hatta benim başıma bu olay gelince direk aradık ve bize hiç bir şey yapamayacaklarını, Sarıyer Belediyesi’nin bir barınağı olmadığını, alsalar bile 15 gün sonra geri bırakacaklarını söylediler. Hiç ilgilenmediler, bizde bu arada hayvan seviyoruz, kedi seviyoruz, hepsini seviyoruz. Ama bu kadar vahşi olan bir köpeğin ağızlıksız sokaklarda dolaşması hiç normal değil. O yüzden gerekenin yapılmasını istiyoruz ki daha kötü şeyler olmasın” dedi.
Böyle bir caniliğe kimse göz yumamaz
Köpeklerin genç kıza saldırmasına tanık olan Nazmiye Çiçekli, “Çığlık duyduk, yataktan fırladık. Kızım, ‘Anne kızı öldürüyorlar, yetiş’ dedi. Sekiz köpek, kızı bizim evin oradan alıp caminin oraya kadar sürükledi. Kimi bacağından saldırıyor, kimi kolundan. Çaresiz kaldım, çığlık attım, komşulara seslendim. Üç gündür atamıyorum bunu içimden. Biz de hayvanseveriz ama evinde besleyip sokağa salanlara ben hayvansever demem. Köpek besliyorsan alıp, bahçende beslersin, alıp sokaklara bırakmakla köpek beslenmiyor. Benim de köpeğim vardı ama böyle bir caniliğe kimse göz yumamaz. Bu kız kurtuldu ama bir gün kurtulamayan belki torunumuz, eşimiz olabilir. Çaresiz bir insan olabilir. Ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte yapalım” şeklinde konuştu.
İmza topladılar
Mahalleli sokak köpekleriyle ilgili kalıcı çözüm bulunması için imza topladı.