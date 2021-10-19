Gündem Komşudan dönerken dehşeti yaşadı Kangal cinsi köpek saldırısıyla hastanelik oldu
TOKAT

Komşudan dönerken dehşeti yaşadı: Kangal cinsi köpek saldırısıyla hastanelik oldu

Tokat'ta gittiği komşusundan dönen bir kadın köpek saldırısı ile dehşeti yaşadı. Kolundan ve sırtından yaralanan Hatice Er hastanelik oldu. Köpeğin nereden geldiğini göremediği söyleyen Hatice Er, "Komşuya gittim ama evde yoktu. Köpek, kapının orada mıydı, yukarıdan mı geldi görmedim. Gelir gelmez bana saldırdı. Beni devirdi yere. Sonra kollarımı lop lop koparttı. Her tarafımdan ısırdı" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Komşudan dönerken dehşeti yaşadı: Kangal cinsi köpek saldırısıyla hastanelik oldu
Komşudan dönerken dehşeti yaşadı.

Tokat'ta ziyarete gittiği komşusunu evinde bulamayan Hatice Er (68), geri dönerken sahipsiz bir köpeğin saldırısıyla elinden, kolundan ve sırtından yaralandı. Çevredekilerin köpeği uzaklaştırmasıyla kurtulan Er, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

KANGAL CİNSİ KÖPEK SALDIRDI


Olay, 14 Ekim'de, kent merkezindeki Bedestenlioğlu Mahallesi Derbent Caddesi'nde yaşandı. Evli ve 3 çocuk annesi Hatice Er, çarşıya çıkan eşi Sadık Er'in (75) ardından komşusunu ziyarete gitti. Komşusunu evde bulamayınca geri dönmek isteyen Er, bahçe kapısından çıktığı sırada sahipsiz Kangal kırması bir köpeğin saldırısına uğradı. Çevredeki diğer komşularının köpeği kovalamasıyla kurtulan Er, sağ kolundan ve vücudunun farklı noktalarından yaralandı. Er, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, evinde istirahate çekildi. Olay sonrası polisin çevrede yaptığı araştırmasına rağmen köpeğin izine rastlanmadı.

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'KOLLARIMI LOP LOP KOPARTTI'


Köpeğin nereden geldiğini göremediği söyleyen Hatice Er, "Komşuya gittim ama evde yoktu. Köpek, kapının orada mıydı, yukarıdan mı geldi görmedim. Gelir gelmez bana saldırdı. Beni devirdi yere. Sonra kollarımı lop lop koparttı. Her tarafımdan ısırdı. Komşunun gelini köpeğe taş atmış herhalde, bıraktı beni. Ondan sonra ben kendimde değilim. Sokak köpeğiymiş ama sahibi var mı bilmiyoruz. Sahibi olsa bile çıkmaz. Çok ağrım vardı, elim de şişmişti, kaldıramıyordum. Şimdi biraz hafifledi. Ambulansla götürdüler, daha sonrasını hatırlamıyorum" diye konuştu.

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'YARASI BİR HAYLİ DERİN'


Sadık Er ise olayı komşularının haber verdiğini belirterek, "Çarşıya gitmiştim. Bir saat sonra telefon geldi, 'Hatice teyzeyi köpek parçaladı, acele yetiş' dediler. Ambulansı aramalarını istedim, ambulansla hastanede buluştuk. Baktım her tarafı kan revan içerisindeydi. Nasıl olduğunu sordum. Komşunun birisi bağırmış, taş filan atmış. Komşular ambulans çağırmışlar, göndermişler. Yarası bir hayli derin. Kolunda, sırtında, sol elinde var. Bayağı diş geçirmiş. Belki kalın elbise olsaydı çok diş geçiremezdi ama ince elbiseden dolayı yaralamış. Köpeğin sahibi yok. 30 yıldır ben burada oturuyorum, mahallemizde çok köpek var. Küpesi yok, tasması yok, geziyorlar. Tarife göre Kangal kırması olduğu söyleniyor" dedi.

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