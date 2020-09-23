Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı

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İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Koray Aydın'a gönderme: Düşmanım bile olamazsın

İYİ Parti'de geçtiğimiz hafta yapılan kongrenin ardından çıkan kriz gittikçe büyüyor. Barış Yarkadaş'ın '18 İYİ Partili vekil beraber hareket etme kararı aldı' açıklamasının ardından Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Koray Aydın'ı işaret ederek sert mesajlar verdi. Özdağ, "Sen benim düşmanım olacak kadar değerli değilsin" ifadeleri ile Aydın'ın hazırlattığı yönünde ileri sürülen listeyi paylaşımına ekledi.