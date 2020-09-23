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Gündem Ankarada sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı
ANKARA

Ankara son dakika haber: Sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı

Ankara'daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı. Sağlık çalışanları saldırıdan kapının arkasına sedyeler koyarak kurtulmuştu.

Haber Merkezi AA
Sağlık çalışanları saldırıdan kapının arkasına sedyeler koyarak kurtulmuştu.
Sağlık çalışanları saldırıdan kapının arkasına sedyeler koyarak kurtulmuştu.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, hastanenin yoğun bakım kapısını zorlayan kişilerin kimlikleri tespit edildi.

Şüphelilerden ikisi, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette işlemleri süren zanlıların, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Ankara Keçiören'de iddiaya göre; silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı acil serviste hayatını kaybetti. Şahsın yakınları hastaneyi basınca sağlık çalışanları kendilerini sedyelerle korumaya çalıştı. Korku dolu anlar böyle görüntülendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheliler hakkında, "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

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