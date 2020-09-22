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Gündem Bakan Koca, saldırı girişimine uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret etti
POLİTİKA

Bakan Koca, saldırı girişimine uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Bakan Koca, saldırı girişimine uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Bakan Koca, burada yaşanan olayla ilgili hastane yetkililerinden bilgi alarak, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Koca, bilgi aldıktan sonra sağlık çalışanları ile sohbet etti.
Bakan Koca, bilgi aldıktan sonra sağlık çalışanları ile sohbet etti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki akşam yakınlarını kaybeden hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulunduğu Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Bakan Koca, burada yaşanan olayla ilgili hastane yetkililerinden bilgi alarak, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Koca, saldırı girişimi sırasında barikat kuran sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelerek, sohbet etti.

Ankara'da korkunç iddia: Hayatını kaybeden şahsın yakınları hastaneyi bastı
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Ankara'da korkunç iddia: Hayatını kaybeden şahsın yakınları hastaneyi bastı
Ankara Keçiören'de iddiaya göre; silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı acil serviste hayatını kaybetti. Şahsın yakınları hastaneyi basınca sağlık çalışanları kendilerini sedyelerle korumaya çalıştı. Korku dolu anlar böyle görüntülendi.


"Konun takibinde kararlıyız"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." dedi.

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