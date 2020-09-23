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Gündem Ömer Çelikten sağlık çalışanlarına şiddete sert tepki Ülkenin tüm insanlarına ihanettir
POLİTİKA

Ömer Çelik'ten sağlık çalışanlarına şiddete sert tepki: Ülkenin tüm insanlarına ihanettir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, "Sağlık çalışanlarımıza kötü muamele veya şiddet, bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir. Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir" ifadelerini kullandı. dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Ankara'da geçtiğimiz günlerde silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
hastanede hayatını kaybeden Ahmet Öztaş'ın yakınlarının sağlık çalışanlarına şiddet uygulamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Skandal olaya tepkiler çığ gibi büyürken bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Çelik'ten geldi.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı hakkında soruşturma başlatıldı
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Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı hakkında soruşturma başlatıldı

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"Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir"

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz. Tüm sağlık çalışanlarımız bilsinler, ülkemizin tüm fertleri onları takdirle ve teşekkürle selamlıyor. Sağlık çalışanlarımıza kötü muamele veya şiddet, bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir. Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir."

Ankara'da korkunç iddia: Hayatını kaybeden şahsın yakınları hastaneyi bastı
OYNAT 00:27
Ankara'da korkunç iddia: Hayatını kaybeden şahsın yakınları hastaneyi bastı
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