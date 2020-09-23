Ömer Çelik'ten sağlık çalışanlarına şiddete sert tepki: Ülkenin tüm insanlarına ihanettir

Ankara'da geçtiğimiz günlerde silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde

hastanede hayatını kaybeden Ahmet Öztaş'ın yakınlarının sağlık çalışanlarına şiddet uygulamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Skandal olaya tepkiler çığ gibi büyürken bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Çelik'ten geldi.

GÜNDEM Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı hakkında soruşturma başlatıldı

GÜNDEM MHP Lideri Devlet Bahçeli'den sağlık çalışanlarına şiddete tepki

HAYAT Devlet geçit vermeyecek! Bakan Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki

"Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir"

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz. Tüm sağlık çalışanlarımız bilsinler, ülkemizin tüm fertleri onları takdirle ve teşekkürle selamlıyor. Sağlık çalışanlarımıza kötü muamele veya şiddet, bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir. Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir."

Sağlık çalışanlarımıza kötü muamele veya şiddet, bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir.



Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) September 23, 2020