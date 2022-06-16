Ankara Valiliği YKS tedbirlerini duyurdu: Kamu binalarının çevresine park etmek yasak olacak

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sınavın yapılacağı 18-19 Haziran tarihlerinden bir önceki gün ile sınavın bitimine kadar olan süre içinde sürücülerin gereksiz klakson çalmaması, gürültüye sebep olacak düğün ve asker uğurlama konvoyu oluşturulmaması gerektiği ifade edildi.

Sınavın yapıldığı okul ve kamu binalarının bahçe ve çevresine sınav günü hiçbir vasıtanın park ettirilmeyeceği kaydedilen açıklamada, binaların çevresi ile yol güzergahlarında gerekli güvenlik ve trafik tedbirlerinin polis ile jandarma tarafından önceden planlanacağı duyuruldu.

Açıklamada, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ve belediyeler tarafından sınav günü yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılmayacağı ve sorumluluk alanlarındaki tüm yolların trafiğe açık tutulacağı belirtildi.

İlçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak

Belediyeler tarafından sınav merkezlerine gidecek güzergahların levhalarla belirlenmesi ve toplu taşıma seferlerinin aksatılmadan sürdürülmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"YKS'ye katılacak öğrencilerden nüfus cüzdanı/TC kimlik kartı/geçici kimlik belgelerini kaybedenler ile unutanların mağdur olmamaları için Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin 18 Haziran 2022 Cumartesi günü 07.00-17.00 ve 19 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet vermek üzere açık tutulması, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sınav için gerekli her türlü tedbirin önceden planlanması, gençlerimizin geleceği açısından önem taşımaktadır.

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Her kademedeki personelin ve vatandaşlarımızın, öğrencilerimize sakin bir sınav ortamı oluşturulması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda hassasiyet göstereceğine inancımız tamdır. Bu vesile ile sınava girecek tüm gençlerimize Ankara Valiliği olarak başarılar dileriz."

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