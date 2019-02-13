Gündem Ankarada FETÖ operasyonu 13 kişi için gözaltı kararı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Son dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 kişi için gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 kişi için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen şüphelilerden 7'sinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü öğrenildi.

Eski futbolcu Tütüneker hakkında karar verildi
GÜNDEM
Eski futbolcu Tütüneker hakkında karar verildi

FETÖ’cü bin 112 polise operasyon
GÜNDEM
FETÖ’cü bin 112 polise operasyon
/**/
NATO'da diplomasi trafiği

NATO'da diplomasi trafiği

Bakan Akar, Brüksel'deki toplantıda mevkidaşlarıyla görüşüyor.
Gizli ağlar deşifre oluyor

Gizli ağlar deşifre oluyor

Bahçeli: Saklanan niyetler bir bir açığa ve ortaya çıkıyor.
İran'da intihar saldırısı: 20 ölü

İran'da intihar saldırısı: 20 ölü

Devrim Muhafızları'nı taşıyan otobüsü hedef aldılar.

KPSS davasında karar

KPSS davasında karar

Mahkeme 70 sanığa hapis cezası verdi.
Sessiz sedasız idam ettiler

Sessiz sedasız idam ettiler

​Mısır mahkemeleri darbe karşıtı 3 kişiyi daha darağacına gönderdi.
15 kilometre uzatacağız

15 kilometre uzatacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'ta müjdeyi verdi.
Yer: Soçi Zaman: Yarın

Yer: Soçi Zaman: Yarın

Türkiye'den Soçi zirvesiyle ilgili açıklama.

Osmanlı tokadını vuracağız

Osmanlı tokadını vuracağız

Erdoğan, ​Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuştu.
Otel inşaatları durduruldu

Otel inşaatları durduruldu

Peribacaları'nda otel inşaatına bakanlık incelemesi.
8 bin bekçi alınacak

8 bin bekçi alınacak

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.
NATO'da kritik görüşme

NATO'da kritik görüşme

Savunma ​Bakanı Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü.
AK Parti'den 3600 müjdesi

AK Parti'den 3600 müjdesi

Bülent Turan: Takvim uygun olursa çıkarılacak.
AB: Suudiler terörü destekliyor

AB: Suudiler terörü destekliyor

​Suudiler, Kaşıkçı cinayetiyle dünyanın gündeminde.
İttifak genişliyor

İttifak genişliyor

Cumhur İttifakı'nda iş birliği 50 ile çıkabilir.
Trabzon maçı son damla oldu

Trabzon maçı son damla oldu

​Yusuf Namoğlu MHK'dan istifa sebebini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.