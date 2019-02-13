Son dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 kişi için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen şüphelilerden 7'sinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü öğrenildi.