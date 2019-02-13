FETÖ’cü bin 112 polise operasyon

FETÖ'nün binlerce kişinin hakkını gasp ettiği sınavlarla ilgili soruşturmalar devam ederken, 2010 Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınav sorularının çalınmasıyla ve örgüt üyelerine dağıtılmasıyla ilgili dün harekete geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün, sınava giren adaylardan bin 112'sine sınavdan önce soruları verdiği belirlendi. Savcı Murat Korkmaz'ın derinleştirdiği soruşturmada, söz konusu şüphelilere eş zamanlı operasyon yapılması planlandı. Bu kapsamda, 81 ilde bulunan KOM Şube Müdürlüklerinden görevlendirilen personel geçtiğimiz ay Ankara'ya gelerek KOM Daire Başkanlığı tarafından eğitime alındı. Ayrıca bu kişilere delillerin özelliği ve sorulması gereken sorularla ilgili bilgiler verildi. Ardından soruşturmaya konu şüpheli bilgileri, HTS ayrıntıları, bilirkişi raporları gibi verilerin yer aldığı dosyalar KOM görevlilerine teslim edildi.

76 İLDE EŞ ZAMANLI

Yapılan kapsamlı çalışmanın ardından dün de operasyon için düğmeye basıldı. Ankara merkezli toplam 76 ilde bin 112 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Çok sayıda polisin görev aldığı operasyonlarda şu ana kadar 729 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 143'ünün de başka soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu belirtilirken, adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

500'Ü BYLOCK'ÇU

Yapılan incelemede, şüphelilerden 129'unun hala aktif görevde olduğu anlaşıldı. Bunlardan da 16'sının Ankara'da görevli olduğu belirlendi. Aktif görevde olan şüphelilerin açığa alınmaya başlandığı kaydedildi. Ayrıca 779 şahıs hakkında FETÖ'den devam eden adli ve idari soruşturmanın bulunduğu, 333 şüpheli hakkında ise herhangi bir soruşturmanın bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, 500'ünün örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen şüphelilerin arasında karı-kocaların da bulunduğu kaydedildi.

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KAZANANLARIN TAMAMI FETÖ'CÜ

16 ilde ve 486 ayrı salonda yapılan 2010 yılındaki sınava 9 bin 388 aday girdi. Bu kişilerden bin 99 adayın asil, 401 adayın ise yedek listede kazandığı belirlendi. Söz konusu rakamlar, FETÖ'nün, asil olarak alım yapılacak kişi sayısından daha fazla kişiye soruları verdiğini ortaya koydu.

Gözaltına alındığı ilde yargılanacak

Ankara Başsavcılığı’nca derinleştirilen soruşturma, şüpheli bazlı olarak dosyaların gönderildiği il başsavcılıklarınca sürdürülecek. Yani il başsavcılıkları kendisine gönderilen ve hakkında yakalama kararı verdiği şüpheliyle ilgili soruşturmayı yapacak ve dava açacak.

HATA YAKALATTI

1112 şüpheliden 923’ünün KHK ile ihraç edildiği ortaya çıktı. Derinleştirilen soruşturmada, FETÖ’cülerin iptal edilen sorulara da aynı cevabı verdiği yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca derinleştirilen soruşturma kapsamında bin 112 şüpheli, söz konusu sınava ilişkin bilirkişi raporuyla tespit edildi.

AYNI YANLIŞI YAPMAK İMKANSIZ

Raporda, sınavda sorulan 80 sorudan 13’ünün (5-12-28-30-33-37-39-49-50-71-72-73 ve 74. sorular) mahkeme kararıyla ve idare tarafından hatalı olduğu gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi.

Söz konusu şüphelilerin de iptal edilen sorulara aynı cevabı verdiği anlatılan raporda, bu durumun ‘imkansız’ olduğuna ve soruların ‘okunmadan işaretlendiği’ dikkat çekildi. Öte yandan, iptal edilen sorularda tek şıkta birleşen adayların, ‘çok zor’ ve ‘zor’ olan soruların tamamına da doğru yanıt verdiği aktarıldı.

YÜZDE 83’Ü İHRAÇ EDİLDİ

Komiser yardımcısı olmak için örgüte biat etmenin zorunlu olduğu yönünde personel arasında yaygın kanaat oluştuğu da yapılan tespitler arasında yer aldı. Söz konusu sınavı kazanan adayların yüzde 75,4’nün, FETÖ üyesi olduğu bilirkişi raporlarına yansıdı. Sınav soruşturması kapsamında haklarında adli işlem yapılmayan bin 112 şüpheliden 923’ünün (yüzde 83) KHK’ler kapsamında kamu görevinden çıkarıldığı anlaşıldı.

Kazıyıp bitireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı bir açıklamada söz konusu operasyona işaret etmişti. Soylu, şunları söylemişti: “FETÖ’ye yönelik büyük bir operasyon daha hazırlıyoruz. Akıllarını başlarından almazsak namerdiz. Onların yaptıkları hileleri şeytanlar yapmaz. Onları kazıyıp atmadıkça, bazıları acıyorlar, ben de acıyanlara acıyorum. Bir sapığın peşine takılıp gitmek, bütün bu anlayışı gördükten sonra hala orada ısrar etmek bu suçun ortağı olmaktan başka bir şey değildir. Gereğini yerine getireceğiz, bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkeden.”