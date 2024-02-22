Ankara'da korku dolu anlar: Babasının silahla rehin aldığı yedi yaşındaki çocuk 12 saat sonunda kurtarıldı

Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fidan Sokağı'ndaki 5 katlı binanın 2. katında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları bulunan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen H.V. (35), oğlu M.E.V'yi, velayetinin verildiği ve iki hafta önce boşandığı eşi S.Y'ye vermek istemeyerek silahla rehin aldı.
V.H'nin 12 saat süren ikna çabalarına olumsuz yanıt vermesi üzerine, adreste hazırda bekleyen PÖH ekipleri M.E.V'yi kurtarmak için operasyon düzenledi. Ekiplere silahla karşılık veren H.V, omzundan ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.