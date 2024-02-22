Ankara'da korku dolu anlar: Babasının silahla rehin aldığı yedi yaşındaki çocuk 12 saat sonunda kurtarıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden bir grup bilim insanı AFAD koordinasyonunda Erzincan'da inceleme yaptı. Liç seviyesinin 257 metreye ulaştığını belirten uzmanlar, bölgedeki 100 metrelik vadi yüksekliğiyle adeta 350 metrelik bir piramidin oluştuğunu açıkladı. Uzmanlara göre liçe, vadi yüksekliği de eklenince felaket kaçınılmaz oldu.