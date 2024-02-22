Madendeki toprak yığını 250 metre yükselmiş

Erzincan İliç’teki altın madeninde yaşanan toprak kaymasının yankıları sürüyor. AFAD koordinasyonunda 9 işçinin kayıp olduğu sahayı inceleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi’den (UYGAR) bilim insanları, bölgedeki liç seviyesinin 257 metreye ulaştığını belirledi. UYGAR'a bağlı 6 akademisyen, LİDAR entegre insansız hava aracıyla 3 boyutlu ölçüm yaptı. Felaketin nedenlerini ortaya koyan bir de rapor hazırlayan heyet, liç yığını yüksekliğinin, kontrol edilebilir seviyenin üzerinde olduğu saptadı. Dünya literatüründe maksimum 150 metre olan liç yığınının İliç’te 257 metreye ulaştığını belirten UYGAR Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, “Bu inanılmaz bir rakam. Dünyada böyle bir liçe rastlamadık. Kontrol edilemeyen bir liç yığınında su içeriğinin fazla olup, üretim sahasındaki patlatmalara çok yakın bir noktada yığılması, felaketi getirdi" dedi.

4 SAATLİK UÇUŞ

Maden sahasının 3 boyutlu modelini elde etmek için yaklaşık 4 saatlik bir uçuş gerçekleştirildiğini ifade eden Ersoy, "Biz liç yığınlarıyla alakalı araştırma yaptık. Dünya literatürüne baktık, liç yığının maksimum 150 metreye ulaştığını gördük. Fakat burada 257 metreyi gördük. Yani taban kotuyla maksimum kot arasında 257 metre mesafe oluşmuş, bu inanılmaz bir rakam. Kanaatimizce bu yükseklik kontrol edilebilir seviyeden çıktı” diye konuştu. Demirden betondan 200 metre yükseklikte bina inşa edilemediğini hatırlatan Ersoy, "Sadece yığma olarak depolanan bir malzemenin 257 metre yükseklikte olması bizi ürküttü. Bir de orada 100 metrelik vadi yüksekliği var, yani orada 350 metrelik bir piramit oluştu. Hareketin hızlanmasının en büyük sebebi, liç seviyesi ve vadinin de yüksek olması. Felaketi büyüten de buydu" şeklinde konuştu.

5 BAKAN BÖLGEDE

Maden sahasındaki çalışmalar için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bölgeye geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sabırlı Deresi ve manganın açık ocağında yapılan arama çalışmalarına ara verildiğini açıkladı.

Çocuğumu bana verin

Heyelan sonrası toprak altında kalan 9 maden işçisinden biri olan Uğur Yıldız’ın (33) annesi Sevda Yıldız (52), gözü yaşlı umutlu bir haber bekliyor. Çocuğunu almadan gitmeyeceğini söyleyen acılı anne, "Ben anneyim ve hissediyorum. Benim çocuğum yaşıyor" dedi.

Zehirli atık yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Her gün ne alınıyor. Sonra bunu gerek kendi mobil cihazımızla, gerekse 3 ayrı dışarıdaki yetkin laboratuvarlarda inceletiyoruz. Şu ana kadar çok şükür tehlike oluşturacak zehirli bir atığa rastlanmadı” dedi.







