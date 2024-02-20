Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya’nın suç örgütü çökertildi: Çok sayıda gözaltı var

Uluslararası boyutta Uyuşturucu Madde Ticareti, Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak suçlarına yönelik; Ulusal ve Uluslararası alanda Uyuşturucu Madde Ticareti başta olmak üzere Organize Suç Örgütü içerisinde kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle halen cezaevinde olan, Silahlı Organize Suç Örgütü Elebaşılığını Ürfi ÇETİNKAYA’nın yaptığı ve elebaşı Ürfi Çetinkaya ile yaklaşık 25 yıldır birlikte hareket eden ve halen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini yürüten oğlu Rüstem ÇETİNKAYA'nın da içerisinde bulunduğu Suç Örgütünün;