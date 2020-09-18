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Antalya haberleri: Polise "Bizi mi seçtiniz" dedi, 900 TL’lik cezadan kurtulamadı

Polisle vatandaşın ilginç maske diyaloğu: Bizi mi seçtiniz

Koronavirüs tedbirlerine bazı vatandaşlar uymamak için ısrar ediyor. Antalya’da yaşanan olayda polisler ve ceza alan kişiler arasında enteresan diyalog gerçekleşti. Ceza işlemi uygulanacağını öğrenen vatandaş, "Bizi mi seçtiniz" diyerek polise tepki gösterdi. Bir vatandaş maskesini arabada unuttuğunu söylerken, kardeşine polisin ceza keseceğini gören ağabey ise "misafir o" diyerek cezayı engellemeye çalıştı.

Haber Merkezi İHA
Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kentin kalabalık ortamlarında maske denetimini sürdürüyor.
Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kentin kalabalık ortamlarında maske denetimini sürdürüyor.

Antalya’da İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nun 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma saatlerinde kısıtlamaya gitmesinin ardından polis de kentte maske denetimlerini artırdı. Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kentin kalabalık ortamlarında maske denetimini sürdürüyor.

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Bu kapsamda yaya trafiğinin yoğun olduğu Kaleiçi girişinde denetim yapan polis ekipleri maske takmayan, elinde tutan vatandaşlara cezai işlem uyguladı, maskesini düzgün takmayan kişileri de uyardı. Ceza yiyen vatandaşlarla polis arasında ise ilginç diyaloglar yaşandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kentin kalabalık ortamlarında maske denetimini sürdürüyor.

“Bizi mi seçtiniz”

Denetimlerde, sokakta maskesiz yürüdüğü fark edilen bir vatandaşın peşine polis ekipleri takıldı. Bir iş yerinden maske aldığı sırada polisle karşı karşıya gelen vatandaş, maskesini arabada unuttuğunu ve almak için dışarıya çıktığını söyledi.

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Ceza işlemi uygulanacağını öğrenen vatandaş, "Bizi mi seçtiniz" diyerek polise tepki gösterdi. Polis de vatandaşa, "Sizi seçmedik, kuralı uyguluyoruz" karşılığını verdi. Bu sırada kardeşinin ceza yiyeceğini anlayan bir vatandaş da, "Arabada 20 tane maskemiz var. Unuttuğu için maske almaya çıktı. Misafir o" diyerek cezaya engel olmaya çalıştı. Aynı kişi, denetimleri görüntüleyen gazetecilerin kamerasını eliyle kapatarak çekim yapılmasını engelleyeme çalıştı.

Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kentin kalabalık ortamlarında maske denetimini sürdürüyor.

“Almanya’da mecbur değil”

Ceza kesilen vatandaş gazetecilere yaptığı açıklamada, “Misafir olarak geldiğim ülkemde ceza ödüyoruz. Böyle bir şey var mı ya? Almanya’da kalıyoruz. Bizde mecbur değil. Ceza yazılacağını biliyordum ama arabada unuttum. Cebimde sanıyordum arabada unutmuşum. Buradan parasını ödeyerek aldım” dedi. Tüm çabalara rağmen polis, maske takmayan vatandaşa 900 TL para cezası kesti.

Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kentin kalabalık ortamlarında maske denetimini sürdürüyor.

“Memleket korona olmuş, yok öyle bahaneler”

Bu sırada denetimleri bir bankta oturup olanları izleyen İsmail Değer isimli vatandaşsa, çeşitli gerekçelerle maskesini takmayanlara tepki gösterdi.

Değer, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Kendini düşünmüyorlarsa vatandaşı düşünsünler. Niye maskesiz dolaşıyorlar ki. Memleket korona olmuş, yok öyle bahaneler. O zaman yemeği de, gezmeyi de unutsun. Önce kendi ve çevresindekilerin sağlığını düşünsünler. Devlet, ‘virüs var herkes maskesini taksın’ diyor. Cezayı az buluyorum. Bence bin 500 TL olsun. O zaman bakın herkes nasıl takıyor."
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