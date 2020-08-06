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Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi: 'Benim babam doktor' dedi ceza yemekten kurtulamadı

Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi sırasında bir kişi 'benim babam doktor' dedi ceza yemekten kurtulamadı

İstanbul Beşiktaş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde Beşiktaş'ta yapılan denetimde köpeğini gezdiren ve maskesiz olduğu görülen bir kadın, polise "Köpeğim dışkı yaptı yanımda poşet olmadığı için onu maskemle almak zorunda kaldım" dedi. Maskeyi koluna takarak yürürken polis tarafından durdurulan bir kişi de "Benim babam doktor" ifadelerini kullandı. Kişiler ceza yemekten kurtulamadı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Beşiktaş'ta polis ekipleri koronavirüs denetimi yaptı.
İstanbul Beşiktaş'ta polis ekipleri koronavirüs denetimi yaptı.

Polis ekipleri İstanbul'da birçok noktada koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimlerde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetim yapıldı.

Denetimlerin yoğun olduğu noktalardan biri de Beşiktaş oldu. Ekipler Beşiktaş Çarşı'sında dolaşarak maske takmayan vatandaşları uyardı, iş yerlerinde denetim yaptı.

DHA

"Maskeyle köpeğin dışkısını aldım"

Denetimler sırasında vatandaşlar ile polisler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Maskesiz olarak köpeğini dolaştıran Polen G. polise "Normalde maske takıyorum. Bugün de takıp çıktım. Yürüyüş sırasında köpek dışkısını yaptı. Yanımda poşet olmadığı için maskemle dışkıyı yerden alıp çöpe attım. Bu nedenle yanımda maske yok" dedi. 900 lira ceza kesilen Polen G.'ye polis maske verdi.

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"Benim babam doktor"

Polis ekipleri denetimlerde maskeyi çenesine takan vatandaşları da uyardı. Maskeyi koluna taktığı görülen Ömer K., polis tarafından durdurulunca, "Sokak boş olduğu için maskeyi koluma taktım. Kalabalığa girince maske takıyorum. Benim babam doktor. Uyarılara dikkat ediyorum" dedi. Karataş ceza yemekten kurtulamadı.

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Maskesiz servis yapan garsona ceza

Polis ekipleri, zabıtayla birlikte yemek mekanlarını da denetledi. Bir restoranda maskesiz olarak müşterilere servis yapan garsona da 900 lira ceza kesildi. Ekipler birçok restoran, kafe ve işyerini uyardı. Polisler gün boyunca denetimlerine devam etti.

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