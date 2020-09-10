İstanbul'da milyonluk korona cezası: İzolasyon ihlaline dört 1 milyon 401 bin TL ceza Koronavirüs salgını etkilerini sürdürüyor ancak vatandaşlar tedbirlere uymuyor. Bu kapsamda bulaş sayısını düşürmek için alınan önlemler kapsamında yapılan denetimlerde İstanbul'daki vatandaşlara ceza yağdı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, evde izolasyonu ihlal eden toplam 526 kişiye ceza verildiğini açıkladı. Karantina ihlali yaptığı tespit edilen 440 kişiye toplam 1 milyon 401 bin 840 TL para cezası verildiği öğrenildi. Öte yandan 86 kişi hakkında da 'Toplum sağlığını ihmal etmek' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Haber Merkezi 10 Eylül 2020, 17:31 Son Güncelleme: 10 Eylül 2020, 17:34 DHA