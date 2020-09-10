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Gündem İstanbulda milyonluk korona cezası İzolasyon ihlaline dört 1 milyon 401 bin TL ceza
İSTANBUL

İstanbul'da milyonluk korona cezası: İzolasyon ihlaline dört 1 milyon 401 bin TL ceza

Koronavirüs salgını etkilerini sürdürüyor ancak vatandaşlar tedbirlere uymuyor. Bu kapsamda bulaş sayısını düşürmek için alınan önlemler kapsamında yapılan denetimlerde İstanbul'daki vatandaşlara ceza yağdı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, evde izolasyonu ihlal eden toplam 526 kişiye ceza verildiğini açıkladı. Karantina ihlali yaptığı tespit edilen 440 kişiye toplam 1 milyon 401 bin 840 TL para cezası verildiği öğrenildi. Öte yandan 86 kişi hakkında da 'Toplum sağlığını ihmal etmek' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Valisi Yerlikaya, kentte 642 filyasyon ekibinin sahada olduğunu kaydetti. Ortalama filyasyon süresinin 16'dan 15 saate düşürüldüğünü kaydeden Yerlikaya, "Bugüne kadar, test sonucu pozitif olan veya pozitif kişilerle teması nedeniyle 14 günlük evde izolasyonu ihlal eden 440 kişi hakkında idari, 86 kişi hakkında adli işlem yapıldı" bilgisini verdi.

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Suç duyurusunda bulunuldu

İstanbul'da 4 günde evde izolasyonu ihlal edenlere toplam 1 milyon 401 bin 840 TL para cezası kesildi. Öte yandan 86 kişiye de 'Toplum sağlığını tehlikeye düşürmekten' suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul'un koronavirüs tablosu güncellendi: İşte alarm veren ilçeler
FOTOĞRAF 21
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İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritasında alarm veren ilçeler...
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İstanbul'un koronavirüs tablosu güncellendi: İşte alarm veren ilçeler
Türkiye'nin neredeyse bütün şehirlerinde koronavirüs vakaları alarm veriyor. Her geçen gün artan vaka sayıları sebebiyle Sağlık Bakanlığı uyarı üstüne uyarı yapıyor. İstanbul'un koronavirüs tablosu ise Hayat Eve Sığar uygulamasında güncellenen verilerle birlikte ortaya çıktı. İşte dikkat çeken detaylar...


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