Antalya-Konya karayoluna çığ düştü: Üç metrelik kar kütleleri yolu kapladı

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel mevki Seydişehir istikametine yaklaşık yaklaşık 2 kilometre mesafede çığ düştü. Bugün saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda yolun yaklaşık 24 saattir kapalı olması bir facianın önüne geçti.

İHA

800 metrelik karayolunda yaklaşık 3 metre yüksekliğinde kar kütleleri oluştu. Kar kütleleri karayolları Alacabel ekipleri tarafından çok sayıda iş makinası ile yolda yığılan karları temizliyor. Bir yandan kepçelerle karlar yol kenarına atılırken, kar savurma makinaları ile de yoldan dışarı atılıyor.

İHA

Geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Alacabel’de etkili olmuştu. Etkili kar yağışı ve tipi nedeni ile karayolunun trafiğe kapalı olması nedeniyle düşen çığda herhangi can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.

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Bölgede kar yağışının durduğu bildirilirken, Karayolları ekipleri çığ nedeni ile yığılan kar kütlelerinin temizlenmesinin ardından 1825 metre rakımlı Alacabel’de de kar temizleme ve tuzlama çalışmasına devam edecek. Kapalı olan yolun sabah saatlerinde açılması bekleniyor.

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OYNAT 00:32 Elazığ'da donmak üzere olan vatandaşı jandarma ekipleri kurtardı Elazığ'da, çalıştığı iş yerine gittiği esnada yoğun tipiden dolayı bölgede mahsur kalan vatandaş, jandarma ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. 112 acil sağlık ekiplerini arayan M.S., donmak üzere olduğunu belirterek yardım talebinde bulundu. Hemen harekete geçen ekipler, M.S.'yi kar üstünde baygın halde donmak üzereyken buldu.



Araca alınan M.S., yolda 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. M.S., ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. BiP'te paylaş

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