Gündem İstanbulda kara saplanan sürücüler isyan etti Hiç tuzlama yapmamışlar
İSTANBUL

İstanbul’da kara saplanan sürücüler isyan etti: Hiç tuzlama yapmamışlar

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi. Vatandaşlar trafikte çektikleri videoları sosyal medyadan paylaşarak yetersiz tuzlama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul’da kara saplanan sürücüler isyan etti: Hiç tuzlama yapmamışlar
İstanbul’da kara saplanan sürücüler isyan etti

İstanbul'da kar yağışı yoğun bir şekilde devam ederken, bu durum sürücüler için çileye dönüştü.

Yetersiz tuzlama yapan İBB nedeniyle yollar kayak pistine döndü. Sürücüler çektikleri videoları sosyal medya üzerinden paylaşarak belediyeye tepkilerini dile getirdi.

"HİÇ TUZLAMAMIŞLAR BURALARI"

Ümraniye - Şile Otobanı'nda yaşananları cep telefonu ile kaydeden vatandaş, "Kamyonlar zor çıkıyor. Çıkamıyorlar hatta. Hiç tuzlamamışlar buraları" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da kara saplanan sürücüler isyan etti: Hiç tuzlama yapmamışlar
OYNAT 00:58
İstanbul’da kara saplanan sürücüler isyan etti: Hiç tuzlama yapmamışlar
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi. Vatandaşlar trafikte çektikleri videoları sosyal medyadan paylaşarak yetersiz tuzlama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) tepki gösterdi.

İstanbul'da üniversitelerde eğitime kar engeli
GÜNDEM
İstanbul'da üniversitelerde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışına aldırmayan İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
FOTOĞRAF 15
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İstanbul'da kar kentin bazı bölgelerinde etkisini sürdürüyor.
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Kar yağışı, Avrupa Yakası’nda Bayrampaşa, Eyüpsultan, Zeytinburnu, Şişli, Beyoğlu, Sarıyer, Bağcılar, Kağıthane ve Arnavutköy’de devam ediyor. Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy, Beykoz, Üsküdar ve Ümraniye'de etkili oluyor.
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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne giden vatandaşlar eğlenceli dakikalar yaşadı.
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İşte İstanbul'dan kar manzaraları:
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Yoğun kar yağışına aldırmayan İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu akşam da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde etkili oldu. İstanbullular kar topu oynayıp bolca fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.
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