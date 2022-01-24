İstanbul’da kara saplanan sürücüler isyan etti: Hiç tuzlama yapmamışlar

İstanbul'da kar yağışı yoğun bir şekilde devam ederken, bu durum sürücüler için çileye dönüştü.

Yetersiz tuzlama yapan İBB nedeniyle yollar kayak pistine döndü. Sürücüler çektikleri videoları sosyal medya üzerinden paylaşarak belediyeye tepkilerini dile getirdi.

"HİÇ TUZLAMAMIŞLAR BURALARI"

Ümraniye - Şile Otobanı'nda yaşananları cep telefonu ile kaydeden vatandaş, "Kamyonlar zor çıkıyor. Çıkamıyorlar hatta. Hiç tuzlamamışlar buraları" ifadelerini kullandı.