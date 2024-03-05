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Antalya turizmde yeni rekor kırdı

Dünyanın en iti turizm destinasyonlarından Antalya, güzellikleriyle dikkat çekiyor. 2024 yılının başlangıcında elde edilen verilere göre, Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,82 artarak 499 bin 784 oldu.

13:09 - 5/03/2024 Salı
AA
2024 yılının ilk iki ayında gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,82 artarak 499 bin 784 oldu.
2024 yılının ilk iki ayında gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,82 artarak 499 bin 784 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Antalya'da geçen ay 270 bin 686 yabancı ziyaretçi ağırlandı.


Şubatta birinci Antalya

Antalya'ya şubatta en çok ziyaretçinin geldiği ülke 58 bin 228 kişiyle Almanya oldu. 48 bin 937 turistle Rusya ikinci, 37 bin 454 misafirle İngiltere üçüncü sırada yer aldı.


Bu ülkeleri, Polonya, Hollanda, Kazakistan, Ukrayna, Danimarka, Avusturya ve Belçika izledi.

İki aylık verilere göre Rusya birinci sırada

Kente ocak-şubat döneminde gelen turist sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,82 artarak 499 bin 784 olarak kayıtlara geçti.


Yılın ilk iki ayında kente gelen yabancı ziyaretçiler ülkelere göre değerlendirildiğinde, Rusya 106 bin 304 kişiyle ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 97 bin 655 konukla Almanya, 55 bin 384 ziyaretçiyle de İngiltere takip etti.


Polonya, Kazakistan, Ukrayna, Hollanda, İran, Belçika ve Danimarka da Antalya'ya en çok turistin geldiği diğer ülkeler oldu.



#antalya
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#turizm
#Almanya
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