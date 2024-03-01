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Teknoloji

Turizm sezonu yaklaşıyor: Sahte ilanlara dikkat!

Yaz sezonunda tatil kentlerine rezervasyonlar artarken, online işlem trafiğinin yoğun olduğu bu mecra dolandırıcılığın yeni adresi oldu. Turizm ve seyahat acentelerinin, 5 yıldızlı otellerin internet sitelerini kopyalayıp bu adreslerden tatil ilanları yayınlayan dolandırıcılar, kendilerine ulaşan tüketicileri sahte rezervasyonlarla mağdur ediyor. Teos Village tatil sitesi dolandırıcıların son kurbanı oldu.

18:56 - 1/03/2024 Cuma
Güncelleme: 20:06 - 1/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Tatil sezonu yaklaşırken dolandırıcıların yeni yöntemlerine karşı dikkat etmek gerekiyor.
Tatil sezonu yaklaşırken dolandırıcıların yeni yöntemlerine karşı dikkat etmek gerekiyor.
Tatil ve seyahat dolandırıcılığı girişimleri son iki yılda yüzde 110 arttı.
Dolandırıcılığın geldiği yeni nokta ise marka değerinden yararlanmak için isim benzerliklerinden faydalanmak. Dijital reklam dünyasında son trend ise Google oyunu.
Tatil rezervasyonu gerçekleştiren vatandaşlar Google üzerinden verilen reklamlarla yanıltılıyor. E-ticarette sahte internet siteleri ve reklamlar taklit edilebiliyor. Bu durum e-ticarette marka hakkına tecavüz konusunu gündeme getiriyor.

Yaşanan son dolandırıcılık örneklerinden birisi ise Teos Village internet sitesi üzerinden oldu. Arama motoruna Teos Village yazıldığında karşınıza rakip markanın gelmesi bir çeşit haksız rekabet olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle tüketiciler güvendikleri markalar yerine bilmedikleri benzer isimli markaların ağına düşüyorlar.
İlk sırada çıkan royalteos.com otelinin ilk ismi ise Euphoria Agean Hotel. İsmini değiştiren ve sonrasında kendisini alkolsüz muhafazakar otelmiş gibi tanıtan sayfa Teos Village sayfasını kopyalayıp, isim benzerliği ile tüketicileri mağdur ediyor.

MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN YAPILIYOR

Öte yandan benzer bir dolandırıcılık yöntemi ise; Arel Organizasyon adlı şirket aracılığıyla www.tatilal.com adlı internet adresi üzerinden satış yapacağını belirten Taner Aydın isimli turizm acentesi, 2019 yılında gerçekleştirdiği işlemlerle otel sahiplerinin güvenini kazandı.

2020 sezonu için de 'satış yetkisi' alan Aydın, kasım ayı itibariyle ön satışları yaptı. Ancak koronavirüs pandemisi kriziyle iade talepleri başladı. Bu süreçte müşterilere oteller adına dönüş yapan dolandırıcı "Bazı yatırımlar gerçekleştirdik. Paranızı önümüzdeki aylarda ödeyeceğiz" diyerek zaman kazandı.

Pandemi sürecinin hafiflemesiyle satışlarını artıran ancak söz konusu ödemeleri otel sahiplerine yansıtmayan Aydın, bu yolla milyonlarca lirayı hesabına geçirdi. Mayıs ayı itibariyle de şirketini 3. bir şahsın üzerine devrederek hukuki sorumluluktan kurtulma yoluna gitti.

DİJİTAL REKLAMLARA DİKKAT EDİLMELİ

E-ticarette haksız rekabet ve marka hakkına tecavüz dijital pazarlama süreçlerinde büyük bir sorun olarak gündeme geliyor. Bazı firmalar ve kişiler, para harcamadan internet kaynaklarını tüketerek ve insanların kişilik haklarına saldırarak SPAM yoluyla tüketicilere ve müşterilere ulaşmaya çalışıyorlar. SPAM yolunu tercih etmeyip, reklam ve tanıtım için binlerce lira para harcayan firmalara karşı SPAM yoluyla haksız rekabet gerçekleştiriliyor.



#Teos
#Dolandırıcı
#İnternet sitesi
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