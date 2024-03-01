Turizm sezonu yaklaşıyor: Sahte ilanlara dikkat!

Yaşanan son dolandırıcılık örneklerinden birisi ise Teos Village internet sitesi üzerinden oldu. Arama motoruna Teos Village yazıldığında karşınıza rakip markanın gelmesi bir çeşit haksız rekabet olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle tüketiciler güvendikleri markalar yerine bilmedikleri benzer isimli markaların ağına düşüyorlar.