Turizm sezonu yaklaşıyor: Sahte ilanlara dikkat!

MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN YAPILIYOR
Öte yandan benzer bir dolandırıcılık yöntemi ise; Arel Organizasyon adlı şirket aracılığıyla www.tatilal.com adlı internet adresi üzerinden satış yapacağını belirten Taner Aydın isimli turizm acentesi, 2019 yılında gerçekleştirdiği işlemlerle otel sahiplerinin güvenini kazandı.
2020 sezonu için de 'satış yetkisi' alan Aydın, kasım ayı itibariyle ön satışları yaptı. Ancak koronavirüs pandemisi kriziyle iade talepleri başladı. Bu süreçte müşterilere oteller adına dönüş yapan dolandırıcı "Bazı yatırımlar gerçekleştirdik. Paranızı önümüzdeki aylarda ödeyeceğiz" diyerek zaman kazandı.
Pandemi sürecinin hafiflemesiyle satışlarını artıran ancak söz konusu ödemeleri otel sahiplerine yansıtmayan Aydın, bu yolla milyonlarca lirayı hesabına geçirdi. Mayıs ayı itibariyle de şirketini 3. bir şahsın üzerine devrederek hukuki sorumluluktan kurtulma yoluna gitti.
DİJİTAL REKLAMLARA DİKKAT EDİLMELİ
E-ticarette haksız rekabet ve marka hakkına tecavüz dijital pazarlama süreçlerinde büyük bir sorun olarak gündeme geliyor. Bazı firmalar ve kişiler, para harcamadan internet kaynaklarını tüketerek ve insanların kişilik haklarına saldırarak SPAM yoluyla tüketicilere ve müşterilere ulaşmaya çalışıyorlar. SPAM yolunu tercih etmeyip, reklam ve tanıtım için binlerce lira para harcayan firmalara karşı SPAM yoluyla haksız rekabet gerçekleştiriliyor.