Antalya Uluslararası Havalimanı'na temizlik için rekor yatırım

2022 yılı Dünya ekonomisinin durumu olsun, Rusya – Ukrayna savaşı olsun, her gün artan hammadde fiyatları olsun iyi bir yıl olmadı. Fakat biz krizleri iyi yöneten bir ekibe sahibiz. Finansal modelimizde krizler için ayırdığımız bir pay sayesinde 2022 yılını proje kaybetmeden ve zorda olsa taahhütlerimizi yerine getirerek kapattık.

2022 yılı Dünya ekonomisinin durumu olsun, Rusya – Ukrayna savaşı olsun, her gün artan hammadde fiyatları olsun iyi bir yıl olmadı. Fakat biz krizleri iyi yöneten bir ekibe sahibiz. Finansal modelimizde krizler için ayırdığımız bir pay sayesinde 2022 yılını proje kaybetmeden ve zorda olsa taahhütlerimizi yerine getirerek kapattık.

Çok değerli bir büyüğümün bana nashiyatı ‘Ağaçlarını bilmediğin bir ormanı yönetemezsin’ olmuştur. Zaten çok değer verdiğim saha turu bu nashiyattan sonra dahada anlam kazanmıştır benim için. Masa başında oturarak sahayı yönetemezsiniz. Bu yüzden her hafta mutlaka en az 4 proje saha gezisi yaparım. Ekibimde bu özelliğimi bildiği için benden bir adım önde olurlar ve başarı elde ederiz.

Pandemi sonrası hızla toparlanan Havacılık sektöründen çok umutluyuz. Diğer hizmet verdiğimiz sektörlerden de olumlu dönüşler almaya başladık. Bu yıl hedefimiz personel istihdamımızı yüzde 30 arttırmak. Yeni yılın ilk ayını henüz yeni bitirmiş olmamıza rağmen mevcut tüm sözleşmelerimizi yeniledik, ilave olarak 4 yeni projeye hizmet vermeye başladık. Bu, her hafta bir yeni proje açılışı demek her hafta yeni bir yatırım demek. Kattenbeck geniş bir operasyon ağına sahip olmasından dolayı buradan gelen güçle her projeyi çok hızlı bir şekilde hayata geçirmeye devam ediyoruz.