Antalya Uluslararası Havalimanı'na temizlik için rekor yatırım

Kattenbeck Grup şirketleri Genel Müdürü Birkan Tombul hem geçtiğimiz yılı değerlendirdi hem de geleceğe dair planlarını anlattı.

“Pandemi dönemi hepimizi ve tüm sektörleri çok yordu ancak ülkemizde havacılık sektörü çok hızlı toparlandı” diyen Kattenbeck Grup şirketleri Genel Müdürü Birkan Tombul, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Pandemi dönemi hepimizi ve tüm sektörleri çok yordu ancak ülkemizde havacılık sektörü çok hızlı toparlandı. Pandemi sonrası en hızlı toparlanan ülkeler arasında Türkiye yer almaktadır.

Fraport Tav Antalya Uluslararası Havalimanı ve birçok Havalimanı başta olmak üzere yaklaşık 80 noktaya 7/24 ve 2500’i aşkın personelimizle hizmet veriyoruz.

2022 yılı Dünya ekonomisinin durumu olsun, Rusya – Ukrayna savaşı olsun, her gün artan hammadde fiyatları olsun iyi bir yıl olmadı. Fakat biz krizleri iyi yöneten bir ekibe sahibiz. Finansal modelimizde krizler için ayırdığımız bir pay sayesinde 2022 yılını proje kaybetmeden ve zorda olsa taahhütlerimizi yerine getirerek kapattık.

"PROJEMİZE VE MÜŞTERİMİZE GÜVENİYORUZ"

Antalya’da sezonun kapanmasıyla beraber yapılan Fraport TAV Antalya Havalimanı Temizlik ihalesini kazandık ve sözleşmemiz gereği taahhüt ettiğimiz yatırımı gerçekleştirdik. Mevcut Dünya konjektörüne baktığımızda paranın zor bulunduğu şu dönemde, yaklaşık 10 milyon TL değerinde bir yatırım yaptık. Sektörümüze, Projemize ve müşterimize güvendiğimizden dolayı bu yatırımı yaptık.

"TAKIM ÇALIŞMASI"

Kattenbeck Grup şirketleri Genel Müdürü Birkan Tombul, Ben takımıma önem veririm, takım ruhuna önem veririm ve gerçekten aile olacak ekip üyelerini bir araya getirmeye özen gösteririm. Hiçbir zaman ben yaptım demem. Hata var ise benimdir ama başarı var ise bizimdir.

Bir telefonumla yaşadığı şehri değiştirip, yeni başlayacağımız projede göreve başlayan ekip arkadaşlarımız var hatta, ülke değiştirip yurt dışı projelerimiz Katar Havalimanında görev alan arkadaşlarımız oldu. Ben ekibime ekibim bana güvenir.

Çok değerli bir büyüğümün bana nashiyatı ‘Ağaçlarını bilmediğin bir ormanı yönetemezsin’ olmuştur. Zaten çok değer verdiğim saha turu bu nashiyattan sonra dahada anlam kazanmıştır benim için. Masa başında oturarak sahayı yönetemezsiniz. Bu yüzden her hafta mutlaka en az 4 proje saha gezisi yaparım. Ekibimde bu özelliğimi bildiği için benden bir adım önde olurlar ve başarı elde ederiz.

"2023’DEN UMUTLUYUZ"

Pandemi sonrası hızla toparlanan Havacılık sektöründen çok umutluyuz. Diğer hizmet verdiğimiz sektörlerden de olumlu dönüşler almaya başladık. Bu yıl hedefimiz personel istihdamımızı yüzde 30 arttırmak. Yeni yılın ilk ayını henüz yeni bitirmiş olmamıza rağmen mevcut tüm sözleşmelerimizi yeniledik, ilave olarak 4 yeni projeye hizmet vermeye başladık. Bu, her hafta bir yeni proje açılışı demek her hafta yeni bir yatırım demek. Kattenbeck geniş bir operasyon ağına sahip olmasından dolayı buradan gelen güçle her projeyi çok hızlı bir şekilde hayata geçirmeye devam ediyoruz.

1962 yılında Almanya’da kurulan Kattenbeck, 1992 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteriyor. 30 yıldır Türkiye’nin önde gelen firmaları, havalimanları, üretim. tesisleri ve alışveriş merkezleri tesis yönetim ihtiyaçlarını karşılamak adına Kattenbeck’i tercih ediyor."







