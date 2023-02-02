THY ile IndiGo iş birliğinde yeni sayfa

Türkiye ve Hindistan arasındaki sıcak ilişkiler çerçevesinde Türk Hava Yolları (THY) ve IndiGo Hava Yolları mevcut iş birliklerini genişletme kararı alarak, geçtiğimiz dönemde bir wet lease (uçağı mürettebatı ve ekipmanlarıyla birlikte kiralama) anlaşmasına imza attı. Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları’nın, Hindistan'ın önde gelen hava yolu şirketi IndiGo ile Hindistan’da artan seyahat talebini karşılamak adına imzaladıkları bu kiralama anlaşması kapsamında IndiGo dün itibarıyla Delhi-İstanbul rotasında uçuracağı Boeing 777 uçağı operasyonuna dâhil etti. Delhi’den (Hindistan)hareket eden TK 4650 uçuş kodlu bu ilk sefere katılan IndiGo Hava Yolları Genel Müdürü (CEO) Pieter Elbers ve beraberindeki heyeti, İstanbul Havalimanı’na varışlarında Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve yönetici ekibi özel bir törenle karşıladı.

HAVADA TİCARİ VE STRATEJİK ORTAKLIK

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "IndiGo'nun geniş gövde uçaklarla başlattığı uçuşların, iki ülke arasında kapasite artışına katkı sağlayacağını ve Kod Paylaşımı Anlaşması ile birlikte Hindistan ve tüm dünya üzerinden yolcularımıza daha geniş fırsatlar sunacak alternatifler oluşturacağını görmekten mutluluk duyuyoruz. THY ve IndiGo firması, IndiGo'nun Delhi'den İstanbul'a geniş gövde operasyonlarını başlatmasıyla ortaklıklarında yeni bir sayfa açtıklarını duyurdu. Projenin, bu çok değerli iki şirket arasındaki ticari ve stratejik iş birliğinin gelecekteki başarısına hizmet edeceğine inancımız tam. Bu iş birliğinin gerçekleşmesi için gerekli onay ve destekleri sağlayan Hindistan ve Türk sivil havacılık otoritelerine de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Tam teşekküllü kiralama

THY’nin B777 tipi uçağını ekipli olarak (wet lease) IndiGo Hava Yolları’na kiraladığı anlaşma kapsamında kiralama sürecinin 01.02.2023 tarihi ile başlayıp, 1 yıl süre ile devamı planlandığı öğrenildi. Bu kapsamda, THY filosunda yer alan B777-300ER tipi (28 BC + 372 EC koltuklu) uçak ile IST-DEL hattında operasyona başlanacak, sonrasında da filoya ilâve edilecek B777-300ER tipi (7 BC + 524 EC koltuklu) uçak ile değiştirilecek. Bunun devamında ise THY filosuna katılacak ikinci B777-300ER tipi (7 BC + 524 EC koltuklu) uçak ile IST-BOM hattında da uçuş sağlanacak.



