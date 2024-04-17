Antalya'da kahreden olay! Pansiyondaki odasında ölü bulundu: Meğerse 3 gün önce...

Al Cezera muhabiri İsmail Algohul, soykırımcı İsrail'in Gazze’de enkaza çevirdiği Şifa Hastanesi çevresinden cesetlerin çıkmaya devam ettiğini duyurdu. Katil İsrail askerlerinin Şifa Hastanesi'nde sivilleri infaz edip toplu mezarlara gömdüğü duyurulmuştu. Günlerdir süren naaşları arama çalışmaları bugün de devam etti. Hastanenin bahçesinden onlarca ceset çıkarıldı. Bazı cesetlerin İsrail ordusu tarafından buldozerle parçalandığı görüldü.