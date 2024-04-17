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Antalya'da kahreden olay! Pansiyondaki odasında ölü bulundu: Meğerse 3 gün önce...

Antalya'da Muharrem Toy (59), bir süredir yaşadığı pansiyondaki odasında ölü bulundu. Toy'un 3 gün önce bir kişiyle kavga ettiği ve aldığı darbe nedeniyle kafasını çarpıp bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

16:23 - 17/04/2024 Çarşamba
DHA
Toy'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Toy'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.


Yaklaşık 3 aydır pansiyonda kalan Muharrem Toy'un sabah odasından çıkmadığını fark eden arkadaşları, ona cep telefonu ile ulaşmaya çalıştı.


Toy telefona cevap vermeyince, arkadaşları kaldığı odaya girdi.


Toy'un hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Muharrem Toy'un hayatını kaybettiği belirlendi.


Toy'un cenazesi yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Öte yandan Muharrem Toy'un 3 gün önce pansiyon yakınında biriyle kavga ettiği, aldığı darbe sonrasında yere düşüp kafasını vurduğu ve bilinci kapalı şekilde hastaneye götürüldüğü öğrenildi.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



#Antalya
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#Ceset
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