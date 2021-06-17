Antalya'da önemli zirve: Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştiriliyor

Antalya, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı öncesi kısa bir konuşma gerçekleştirerek katılımcıları selamladı. Toplantı basına kapalı olarak devam edecek.

Dün “GDAÜ Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Toplantısı” ile 18-20 Haziran'daki “Antalya Diplomasi Forumu” hakkında basın bilgilendirme toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "Toplantılarda bölgedeki genel durumu ve küresel meseleleri ele alacağız. Forum diplomasi alanına odaklandı. Bu bakımdan dünyada ilk. 12 devlet ve hükümet başkanı katılımını teyit etti. Birlikte düşünüp birlikte hareket edeceğiz" demişti.