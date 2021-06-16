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POLİTİKA

Antalya’da önemli zirve: 12 devlet başkanı katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu öncesi basın toplantısı düzenledi. Toplantıda bölgedeki genel durumu ve küresel meseleleri ele alacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Forum diplomasi alanına odaklandı. Bu bakımdan dünyada ilk. 12 devlet ve hükümet başkanı katılımını teyit etti" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalya’da önemli zirve: 12 devlet başkanı katılacak
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın düzenlenecek “GDAÜ Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Toplantısı” ile 18-20 Haziran'daki “Antalya Diplomasi Forumu” hakkında Antalya’da basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İki önemli zirveye ilişkin bilgiler veren ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

Dünyada bir ilk olacak

Toplantılarda bölgedeki genel durumu ve küresel meseleleri ele alacağız. Forum diplomasi alanına odaklandı. Bu bakımdan dünyada ilk. 12 devlet ve hükümet başkanı katılımını teyit etti. Birlikte düşünüp birlikte hareket edeceğiz.

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