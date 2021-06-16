Antalya’da önemli zirve: 12 devlet başkanı katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın düzenlenecek “GDAÜ Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Toplantısı” ile 18-20 Haziran'daki “Antalya Diplomasi Forumu” hakkında Antalya’da basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.
İki önemli zirveye ilişkin bilgiler veren ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
Dünyada bir ilk olacak
Toplantılarda bölgedeki genel durumu ve küresel meseleleri ele alacağız. Forum diplomasi alanına odaklandı. Bu bakımdan dünyada ilk. 12 devlet ve hükümet başkanı katılımını teyit etti. Birlikte düşünüp birlikte hareket edeceğiz.
Umarım Ermenistan ders alır
Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne herkesin saygı göstermesi lazım. Güney Kafkasya bölgesinin istikrar ve barış bölgesi olmasını istiyoruz. Umarım Ermenistan ders alır. Bölgeye barış hakim olur.
#CANLI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, GDAÜ Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Antalya Diplomasi Forumu hakkında basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/y51j2mf1nS
#CANLI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, GDAÜ Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Antalya Diplomasi Forumu hakkında basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/y51j2mf1nS— Yeni Şafak (@yenisafak) June 16, 2021