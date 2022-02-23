Gündem AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor Muhalefetin birleşmesi olumlu
POLİTİKA

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor: Muhalefetin birleşmesi olumlu

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, CHP'nin haber ajansı Anka'ya konuştu. Türkiye ziyaretinin temel amacının muhalefet partileriyle görüşmek olduğunu söyleyen Amor, "Bence muhalefetin birleşmesi olumlu" ifadelerini kullandı.

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AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor: Muhalefetin birleşmesi olumlu
Gündem

Altı muhalefet partisinin geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, muhalefet partileriyle görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

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"MUHALEFETİN BİRLEŞMESİ OLUMLU"

Ziyaretinin asıl amacının bu görüşmeler olduğunu söyleyen Amor, "Son dönemdeki izlenim, seçimlerde gerçek bir değişiklik anlamına gelebilecek muhalefeti temsil eden birçok yeni yüz ve ses olduğu yönünde. Bence muhalefetin ülkeye birçok konuda ortak-genel bir gündem sunmak için birleşmesi olumlu." diye konuştu.

Muhalefetin bir araya gelmesini 'olumlu' karşıladığını vurgulayan Amor, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hedef aldı.

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