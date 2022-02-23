AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor: Muhalefetin birleşmesi olumlu

Altı muhalefet partisinin geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, muhalefet partileriyle görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

GÜNDEM Altı muhalefet liderinin buluşması: Yuvarlak masada 28 Şubat mutabakatı

"MUHALEFETİN BİRLEŞMESİ OLUMLU"

Ziyaretinin asıl amacının bu görüşmeler olduğunu söyleyen Amor, "Son dönemdeki izlenim, seçimlerde gerçek bir değişiklik anlamına gelebilecek muhalefeti temsil eden birçok yeni yüz ve ses olduğu yönünde. Bence muhalefetin ülkeye birçok konuda ortak-genel bir gündem sunmak için birleşmesi olumlu." diye konuştu.

Muhalefetin bir araya gelmesini 'olumlu' karşıladığını vurgulayan Amor, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hedef aldı.