Altı muhalefet partisinin genel başkanı bir araya geldi: Oturma krizine yuvarlak masa çözümü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine altı muhalefet partisi genel başkanı çalışma yemeğinde bir araya geldi. Oturma düzeni krizi ile tarihi sarkan toplantıda yuvarlak masa kullanılarak sorunun çözüldüğü görüldü.

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