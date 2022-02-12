Gündem Altı muhalefet partisinin genel başkanı bir araya geldi Oturma krizine yuvarlak masa çözümü
POLİTİKA

Altı muhalefet partisinin genel başkanı bir araya geldi: Oturma krizine yuvarlak masa çözümü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine altı muhalefet partisi genel başkanı çalışma yemeğinde bir araya geldi. Oturma düzeni krizi ile tarihi sarkan toplantıda yuvarlak masa kullanılarak sorunun çözüldüğü görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Altı muhalefet partisinin genel başkanı bir araya geldi: Oturma krizine yuvarlak masa çözümü
​Altı muhalefet partisinin genel başkanı bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, toplantıya makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen genel başkanları ev sahibi olarak dışarıda karşıladı.

Çalışma yemeğinde altı partinin katılımı ile gerçekleştirilen "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasının son şeklinin ele alınacağı belirtildi.

Yemekte, genel başkanların çalışmanın tek bir metin haline getirilmesi ve kamuoyuna açıklanması öncesi yol haritasını belirleyeceği öğrenildi.

YUVARLAK MASA ÇÖZÜMÜ

Oturma düzeni krizi ile tarihi sarkan toplantıda yuvarlak masa kullanılarak sorunun çözüldüğü görüldü.

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