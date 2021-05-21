Gündem Aracıyla polisten kaçan alkollü şahıs dehşet saçtı Biri ağır iki yaralı var
İSTANBUL

Aracıyla polisten kaçan alkollü şahıs dehşet saçtı: Biri ağır iki yaralı var

Bağcılar’da polisin dur ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında uzun soluklu kovalamaca yaşandı. Küçükçekmece’ye kadar şüpheliler araçlarıyla cadde üzerinde denetleme yapan bekçilere çarptı. Alkollü olduğu öğrenilen otomobil şoförünün çarptığı bekçilerden biri yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada yaralanan iki bekçiden birinin bacağı koparak ağır yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Aracıyla polisten kaçan alkollü şahıs dehşet saçtı: Biri ağır iki yaralı var
Küçükçekmece'de polisten kaçan sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu yaralanan 2 bekçi hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan Önder Ç. yönetimindeki 34 JDD 85 plakalı otomobil ile polis ekipleri arasında gece saat 01:30 sıralarında uzun soluklu kovalamaca yaşandı.

Saat 02:00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi 2.Hürriyet Caddesi’ne kadar ulaşan şüpheli otomobil, cadde üzerinde denetleme yapan bekçilere hızla çarparak kaza yaptı.

İki bekçiye çarpan otomobil bir bekçiyi ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

BEKÇİLERDEN BİRİNİN AYAĞI KOPTU

Alkollü olduğu öğrenilen otomobil şoförünün çarptığı bekçilerden biri yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada yaralanan iki bekçiden birinin bacağı koparak ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle 150 metre sürüklenen bekçinin ayağı vatandaşların yardımıyla bulundu. Sağlık ekiplerine teslim edilen bekçinin uzvu bekçi ile birlikte hastaneye götürüldü.

Yaralanan 2 bekçi hastaneye kaldırıldı.
Yaralanan 2 bekçi hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Alkollü olduğu öğrenilen Önder Ç. kaza sonrası polis ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak gözaltına alındı. Hayati tehlikesi devam eden iki bekçinin hastanedeki tedavisi devam ederken olayla ilgili inceleme sürüyor.

Bataklık'ta servet: 457 milyon lirayı akladılar
GÜNDEM
Bataklık'ta servet: 457 milyon lirayı akladılar

Köfteci Yusuf’u böyle tehdit ettiler
GÜNDEM
Köfteci Yusuf’u böyle tehdit ettiler
Abone Ol Google News
Suç örgütüneşafak operasyonu

Suç örgütüne
şafak operasyonu

​Özel harekat timleri evlere tek tek baskın düzenledi.
Biri ağıriki bekçi yaralandı

Biri ağır
iki bekçi yaralandı

​Polisten kaçan alkollü sürücü dehşet saçtı.
İsraili eleştirdiişine son verildi

İsrail'i eleştirdi
işine son verildi

AP ​ucuz ve gülünç tehditlere boyun eğdi.
Gazze'de<br>ateşkes başladı

Gazze'de
ateşkes başladı

​İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma yürürlükte.
WhatsApp zaferi

WhatsApp zaferi

​Sözleşme Türkiye'de uygulanmayacak.
11 milyon TL'lik<br>acil yardım desteği

11 milyon TL'lik
acil yardım desteği

​İDDEF Gazze için yardım kampanyasını aralıksız sürdürüyor.

İsrail'e destek <br>vurgusunu yineledi

İsrail'e destek
vurgusunu yineledi

​ABD Başkanı Biden'dan ateşkes açıklaması.
Nişantaşı'nda Koruya Komşu Sağlıklı Evler

Nişantaşı'nda Koruya Komşu Sağlıklı Evler

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda
İsrail'i kör edelim

İsrail'i kör edelim

Katliamlara karşı atılabilecek adımlardan biri de Kürecik Üssü.
BM'ye çağrı

BM'ye çağrı

'​Filistinliler için uluslararası bir koruma mekanizması kurmalıyız.'
Kod adı: Araplara ölüm

Kod adı: Araplara ölüm

​İsrail'de fanatik Yahudi terör grupları sosyal medyada örgütleniyor.
Köfteci Yusuf’u böyle tehdit ettiler

Köfteci Yusuf’u böyle tehdit ettiler

Zorla et entegre tesisi satmaya çalışan Erhan Kılıç'ın, Sedat Peker'le bağlantısı ortaya çıktı.
AK Parti ilçe başkanlığına saldıracaklardı

AK Parti ilçe başkanlığına saldıracaklardı

Bina çevresinde keşif yaptığı görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.
CHP'li tacizciye 15 yıl

CHP'li tacizciye 15 yıl

​Maltepe ilçe başkan yardımcısıydı.
Bataklık'ta servet

Bataklık'ta servet

​457 milyon lirayı aklamışlar.
120 milyon doz BioNTech geliyor

120 milyon doz BioNTech geliyor

​Yeni aşı anlaşmasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.