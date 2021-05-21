Gündem Bataklıkta servet 457 milyon lirayı akladılar
ANKARA

Bataklık'ta servet:  457 milyon lirayı akladılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, canlı yayında Sedat Peker ile fotoğrafını paylaştığı uyuşturucu baronu Çetin Gören’in yönettiği çetenin 457 milyon lirayı akladığı tespit edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bataklıkta servet: ​457 milyon lirayı akladılar
Bataklık Operasyonu’na ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

ABDULLAH SARİCA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, uyuşturucu ve suç gelirine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak nitelediği Bataklık Operasyonu’na ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 30 Haziran 2020’de başlatılan Bataklık Operasyonu’nda örgüt liderleri Nejat Daş, Çetin Gören ve Halil Aslantaş’ın aralarında olduğu 113 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyet’teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26’sı tutuklanmıştı. Şüphelilerin 15 milyon 514 bin avro (158 milyon 501 bin lira), 14 milyon 387 bin dolar (120 milyon 369 bin lira), 8 milyon 636 bin sterlin (102 milyon 267 bin lira) ve 76 milyon 307 bin lirayı suçtan elde ettiği belirlendi. Bu meblağın neredeyse tamamının şüpheliler tarafından aklandığı kaydedildi.

Sedat Peker - Çetin Gören
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ULUSLARARASI SULARDA OPERASYON

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, uluslararası sularda uyuşturucu taşıdığı tespit edilen gemilere farkı tarihlerde operasyonlar düzenlendi. İspanya açıklarında bir gemiye yapılan baskında 20 ton Fas haşhaşı ele geçirilirken, geminin Nejat Daş’a ait şirkete kayıtlı olduğu tespit edildi. Yine aynı şirkete ait ‘Crown Opal’ adlı gemiye uluslararası sularda yapılan operasyonda ise muz kasaları arasına gizlenmiş 1 ton 800 kilo kokain ele geçirildi. Operasyonların bittiği, şüpheliler hakkında iddianame düzenlenerek dava açılacağı öğrenildi.

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