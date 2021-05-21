​Köfteci Yusuf’u böyle tehdit ettiler

Afyonkarahisar’da bulunan bir et entegre tesisini tehdit ve şantaj yoluyla Köfteci Yusuf adlı restoran zincirinin sahibi Yusuf Akkaş’a satmaya çalışan çeteyle ilgili iddianameden Sedat Peker çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün TRT Haber’de katıldığı programda “Bundan 1,5 yıl önce operasyonu harekete geçiren benim. Bursa’daki operasyonun yöneticisi benim. Köfteci Yusuf’a çökmeye çalışıyorlar” diye konuştu. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şenol’un hazırladığı 54 sayfalık iddianamenin detaylarına Yeni Şafak ulaştı.

Yusuf Akkaş

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TESİSİ ALMAK İSTEMEYİNCE BAŞLADI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “var olan veya sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak birden fazla kişi tarafından yağma suçlarından” dava açıldı. Soruşturma, Yusuf Aktaş’ın rakam arttırılarak kendisine satılmak istenen et entegre tesisini satın almaktan vazgeçmesiyle başladı. Soruşturma ve kovuşturma birimlerinin yaptığı ifade, delil ve telefon baz kayıtlarının incelemesinde olay organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e uzandı.

TÜM YOLLAR PEKER’E ÇIKIYOR

Suç örgütü lideri olarak dosyada adları geçen Erhan Kılıç ve Ahmet Akay’ın, Peker ile yakın bağlantısının olduğu, telefon sinyalleri, fotoğraf ve ifadelerle doğrulandı. Kılıç ve Akay’ın 17 Kasım 2019’da Bursa’nın Gürsu ilçesinde düzenlenen, Sedat Peker’in de konuşmacı olarak katıldığı bir etkinlikte yanında yer aldıkları tespit edildi. Kılıç’ın 2018’de, Sedat Peker’in adamı olduğu belirtilen Hızır Ali Cengiz adına kayıtlı lüks otomobille iki kere trafik kontrolüne takıldığına da iddianamede yer verildi.

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Erhan Kılıç’ın Sedat Peker’le bağını ortaya koyan fotoğraflar dosyaya girdi.

AKKAŞ ŞİKAYETÇİ OLDU

Avukatı aracılığıyla 24 Aralık 2019’da Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak şikayet dilekçesi veren Yusuf Akkaş, Ahmet Akay ve Erhan Kılıç’ı ilk başta dernek yöneticisi olarak tanıdığını, ancak satış konusunda anlaşmazlık olunca Sedat Peker’in adını söyleyerek kendisine baskı oluşturduklarını söyledi. Akkaş’ın şikayet dilekçesinde “Erhan Kılıç beni arayarak ‘Yaptığınız şey hiç hoşumuza gitmedi, dostluk bitti, Reis’in göndermiş olduğu tesbihi iade almaya geliyorum” dediğini belirtti.

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DOMUZ ETİ SOKARIZ TEHDİDİ

Akkaş, Erhan Kılıç’ın kendisine gönderdiği “O mesajda Perşembe günü saat 14.00’a kadar İstanbul Başakşehir’deki ofise gelerek Reis’ten özür dileyecek, Reis kabul ederse oraya gidip elini öpecek, bunu yapmazsa şubelerinize domuz eti sokar, ilçe tarım ve hayvancılık bakanlığı üzerinize salarız. Bu da yetmez bize yakın gruplar var iki grubu şubenize yollarım silahlar ile birbirlerine girer bu işin arkasında bizim olduğumuzu kimse anlamaz. Göreceğiniz zararı siz kendiniz düşünün” şeklindeki tehdit içerikli mesajları da dilekçesine ekledi.

TESİSİ ALMAZSA DAİRELERİ ALACAK

Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan işletmenin şube müdürlerinden A.Ç.’nin anlattıkları da iddianamede yer aldı. A.Ç.’nin “Erhan Kılıç bana ‘Yusuf benim hemşehrim. Ona zarar vermek istemiyorum. Hatta 22 milyon liraya burayı ona verebilirim. Sizden olumlu adım bekliyorum. Şayet olumlu adım gelmezse Reis Sedat Peker’den bir emir gelirse Yusuf’a zarar verebilirim. Yok bu tesis bizim işimizi görmez diyorsan 80 adet daire var. Gelip buraları alacak. Hala daha ben sizden bir şey almam diyorsa da 750 bin dolar Sedat Peker’e bağış yapacak ve aramızdaki husumet bitecek. Dostluğumuz başlasın. Ne bize bağlı, ne başka gruplar sizi rahatsız etmesin. Sedat Peker tekrar Yusuf’u koruma altına alsın” sözleri, örgüt ile Sedat Peker’in bağını ortaya koydu.

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İddianamede; suç örgütünce Köfteci Yusuf şubelerine yapılan yağma ve faaliyetler de yer aldı. Örgütün işletmenin itibarını zedeleyecek şekilde yürüttüğü faaliyetlere örnek olarak, 26 Kasım 2019’da “Köfteci Yusuf 26 Aralık 2019 Domuz Eti Skandalı” başlıklı 39 saniyelik bir görüntü olduğu ve bunun bazı YouTube kanallarıyla 400-500 TL gibi fiyatlandırmayla anlaşılarak servis edildiği iddianamede yer aldı. Yine örgüt üyesi Tuncay Y.’nin Ahmet Akay’la yaptığı bir telefon görüşmesinde İzmit’teki şubede olay çıkarmak ve domuz eti iddialarını yaymak için adam topladığına ilişkin beyanlarda bulunduğu da tespit edildi. Ocak 2021’de Afyon’un Akören beldesindeki şubede, Kılıç ve Akay’ın organize ettiği iki kişiyi formaliteden kavga ettirerek bu anları cep telefonuyla kayda alıp servis etme amaçlarının olduğu aralarındaki telefon görüşmelerinden tespit edilerek iddanameye konuldu. Yusuf Akkaş’a ait birçok şubede örgütün olay çıkardığı da tespitler arasına girdi. Ayrıca iddianameye örgüt lideri Erhan Kılıç ve Sedat Peker’in yan yana çekildiği fotoğrafla birlikte, Kılıç’ın üstü para dolu olan bir masada çekilmiş fotoğrafı da eklendi.

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