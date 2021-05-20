Gündem Bakan Soyludan Özışıklara suç duyurusu
ANKARA

Bakan  Soylu’dan Özışık’lara suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker ile görüşme kayıtları yayınlanan gazeteci Hadi Özışık ile kardeşi Süleyman Özışık hakkında “hakaret ve iftira” davası açtı. Peker kayıtları, “Hadi Özışık’ın kendisiyle Soylu arasında arabulucu olduğu” iddiasıyla yayınlasa da görüntülerde buna ilişkin bir işaret bulunmuyordu. Hadi Özışık da, Soylu’nun konuyla bir bağlantısı olmadığını belirterek özür diledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan ​Soylu’dan Özışık’lara suç duyurusu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde organize suç örgütü ele başı Sedat Peker’in uyuşturucu ticaretine yönelik iddialarının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından organize edilerek CHP ve Peker tarafından dillendirildiğini söyledi. Soylu, konuk olduğu TRT Haber canlı yayınında gündemdeki uyuşturucu ticareti konusuyla alakalı, Türkiye’nin dünya genelinde uyuşturucu ile mücadelede lider ülke olduğunu belirterek uyuşturucu ticaretinin göbeğinde FETÖ’nün Balkan kolu olduğunu ifade etti. Kendisi hakkındaki karalama kampanyasının sistematik bir şekilde FETÖ firarileri Cevheri Güven ve Said Sefa gibi isimler tarafından hazırlandığını, Sedat Peker’in başını çektiği organize suç örgütü liderlerince sosyal medya üzerinden yayınlandığını kaydetti. Soylu bunun amacının Türkiye’ye operasyon olduğunu belirtti.

Bakan Soylu: Görevimi yapamadığımı düşündüğüm an istifa ederim
OYNAT 06:16
Bakan Soylu: Görevimi yapamadığımı düşündüğüm an istifa ederim
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT'de katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu:

-Görevimi yapamadığımı düşündüğüm an istifa ederim. Bırakın bu ülkeye ihanet etmeyi, işimi yapamadığımı düşündüğüm an bir dakika koltukta kalan namussuzdur. Bu kadar basit. Bu ülke büyük ülke.

-Bataklık operasyonunda 2 uyuşturucu baronu yakalandı. Bataklık operasyonunun içerisinde FETÖ var ve buna ulaştık. Bataklık operasyonunun içerisinde bu resimdekiler de var.

-FETÖ'cülerin kayığına binen bir ana muhalefet partisi genel başkanı olabilir mi?

-CHP'li Özgür Özel saat kaçta konuşuyor? Böyle bir kaset çıkacak bilginiz olsun, diyor. Her şeyi kurgulamışlar.

-Kimler Osman Kavala'nın tahsilatçılığını yaptı? Bunların hepsi yakında ortaya çıkacak. Devlet kaydını tutar. Yarına bırakır ama yanına bırakmaz.

-Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ile birlikte 15 Temmuz'un failidir.

KILIÇDAROĞLU FETÖ KAYIĞINA BİNİYOR

  • Muhalefet partilerinin FETÖ ve Peker’in söylemlerini dillendirdiğini ifade eden Soylu, “Bataklık operasyonunun içinde FETÖ var ve buna ulaştık. 2 uyuşturucu baronunu yakaladık. Bataklık operasyonu içerisinde biraz önce resmi çıkanlar da var. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki, ‘Kolombiya’dan şu kirli bilgi rotasını getirir misiniz’ diyor. Bunun nasıl büyük bir baron olduğunu anlatırsam herkesin aklı şaşar. ‘Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen’ dedi Kılıçdaroğlu? Bunu kim söylemiş FETÖ firarisi söylemiş. FETÖ’cülerin kayığına binen bir ana muhalefet lideri olur mu?” dedi. Soylu, Peker’in firari olarak kaçtığı Birleşik Arap Emirlikleri’nin de Türkiye karşıtı siyasetin merkezinde olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bataklık Operasyonu'nun içinde FETÖ var
OYNAT 01:16
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bataklık Operasyonu'nun içinde FETÖ var
İçişleri Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bataklık Operasyonu'na dair açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, 'Bataklık Operasyonu'nun içinde FETÖ var ve buna ulaştık.' dedi. Canlı yayında uyuşturucu baronları Sedat Peker ve Çetin Gönen'in fotoğraflarını gösterdi.

Özışık kardeşlere suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında ‘hakaret’, ‘iftira’ ve ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım’dan suç duyurusunda bulundu. Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca’nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede; Peker’in 18 Mayıs’ta sosyal medya hesabından, soruşturmaları sulandırma ve algı oluşturma çabasıyla Hadi Özışık ile yaptığı 2 telefon görüşmesini ifşa ettiği belirtildi. Şüphelinin görüntüleri, Soylu tarafından sözde aracı gönderildiği iddiasını ispatlamak için yayımladığını ifade ettiği bildirildi. Görüşmenin Soylu’ya yönelik kumpası açıkça ortaya çıkardığı belirtilerek Özışık’ın özrünün kendisini suçtan kurtarmaya yeterli olmadığı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "HDP'ye bakanlık" açıklaması: Mesele sadece bakanlık değil başka işler de var
İçişleri Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'nin HDP'ye bakanlık müjdesi açıklamasını değerlendiren Soylu: 'Mesele sadece bakanlık değil başka işler de var' dedi.

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