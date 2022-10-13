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ÇANAKKALE

Asos ve Troya tünelleri turizmi patlatacak

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi ile Küçükkukuyu Beldesi arasındaki virajlı yolları ortadan kaldırarak Kuzey Ege’yi Marmara’ya bağlayan Kazdağlarının altıntan geçen Troya ve Asos Tünelleri Kuzey Egeli turizmcileri heyecanlandırdı.

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Haber Merkezi İHA
Asos ve Troya tünelleri turizmi patlatacak
Asos ve Troya tünelleri

Kuzey Ege turizmine büyük katkı sağlaması beklenen Troya ve Asos Tünelleri kullanıma açılırken Çanakkale 1915 köprüsü ile entegre yol kesimi Kuzey Ege’ye olan turizm akımında önemli bir katkı sağlayacak. Özellikle Avrupa ve Balkanlar üzerinde Kuzey Ege ve Akdeniz yönüne akan turizm trafiğinde bir artış bekleniyor.

"Turizme önemli katkılar sağlayacak"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Çanakkale Balıkesir Bölge Başkan Fatih Ergün özellikle Balkan ülkeleri üzerinden gelecek turistlere dikkat çekerek, “Öncelikle elli dakika kadar süren Kaz Dağları’nı aşım süresi aşağı yukarı beş dakika civarına kadar düşecek. Bu anlamda ulaşım süresini ciddi oranda azaltacak bir proje oldu. Bunun dışında bu yıl tamamlanan Çanakkale Boğaz Köprümüzle birlikte ulaşım ağı tamamen körfeze olan ulaşım ağı tamamlanmış duruma geldi. Bölgemize son zamanlarda artış gösteren Bulgar, Romen ve Sırp pazarına çok önemli bir sağlayacak proje oldu. Bu nedenle çok mutluyuz. Bunun dışında bölgemizde yine iç turizm anlamında da özellikle Çanakkale ve Körfez Bölgesi, İzmir bölgesine ulaşım süreçlerini kısaltması, bölge turizmine önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

Turizm Acentası İşletmecisi Savaş Can ise “Asos ve Troya Tünelleri’nin açılmış olması bizleri heyecanlandırıyor. Normalde tabii ki bir buçuk, iki milyona yakın yazın ziyaretçi alan bir bölge Edremit Körfezi. Tünellerin açılmasıyla ciddi şekilde bir artış olmasını bekliyoruz. Turizmciler olarak biz seyahat acentelerine ve otelcilerimize de katkısı olacağını düşünüyorum. Bölgedeki doluluğu arttıracaktır. Edremit’ten, Altınoluk’tan Akçay Güre’ye Ayvalık’a kadar olan bölgede ciddi bir hareketlenme olacaktır. Bunun haricinde tabii ki milli sermaye de ciddi bir katkısı olacağını düşünüyorum. Buradan Çanakkale’ye biz iki saatte gidebiliyorduk. Şu anda bir buçuk saat. Belki bir saat on beş dakikada girebiliriz. Oradaki dur kalktılar ve trafik durumu tabii ki çok etkiliyordu bizleri. Avrupa’dan buraya gelen özellikle Avrupalı, Avrupa’da yaşayan Türkler için de ciddi bir rahatlama sağlayacaktır” dedi.

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