50 dakikalık yol artık 5 dakika: Assos ve Troya tünelleri açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Ülkenin manevi muhafızlarından, Cumhuriyet’in muştucularından Çanakkale'ye yeni bir eser daha kazandırmanın sevinciyle bir arada olduklarını belirten Erdoğan, açılış heyecanını yerinden yaşama arzusunda olduğunu, ancak programlarının yoğunluğunun buna el vermediğini söyledi.

YATIRIM BEDELİ 4,6 MİLYAR LİRA

Açılışı daha fazla geciktirmemek için canlı bağlantıyla programı gerçekleştirmek istediklerini aktaran Erdoğan, Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri'nin Çanakkale ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Uzunluğu 5,7 kilometreyi bulan tünellerle, toplamda 9,6 kilometrelik bu yolun Balıkesir ve İzmir'e ulaşımı sağlayan kuzey-güney aksının en önemli kısımlarından biri olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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KAZ DAĞLARI’NA EN KÜÇÜK ZARAR BİLE VERİLMEDİ

"Geçtiğimiz Mart ayında hizmete açtığımız 1915 Çanakkale Köprüsü ile bölgede hızlanan trafiğe cevap verecek, yatırım bedeli 4,6 milyar lira olan bir projeyi daha şehrimize kazandırmış oluyoruz. Açtığımız tüneller sayesinde Kaz Dağları'nın o muhteşem tabiatına en küçük bir zarar vermeden Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki mesafeyi yaklaşık 2,5 kilometre kısalttık. Daha önce 50 dakika süren yolculuğun 5 dakikaya inmesiyle hem zamandan hem yakıttan hem emisyondan elde ettiğimiz kazanç, yılda 133 milyon liraya tekabül ediyor. Vatandaşlarımıza, konforu artan, güvenliği yükselen, süresi kısalan bir seyahatle sevdiklerine ulaşabilecekleri eserleri kazandırmayı sürdüreceğiz." Erdoğan, açtıkları yolla, bölgede artık bölünmüş yol standardına sahip olmayan ana güzergah bırakmadıklarını dile getirdi. Erdoğan, tünellerin giriş ve çıkışlarında yapılan kaplamalar ve rölyeflerin, projeye ayrı bir güzellik kattığına inandığını ifade etti.

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MUHALEFET SADECE TOPLANIP DAĞILIYOR

Erdoğan, ortasından deniz geçen Çanakkale'nin tıpkı İstanbul gibi iki yakasındaki iki hisarla misafirlerini selamladığını aktardı. Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka hiçbir iş yapmazken biz usta bir satranç oyuncusu titizliği ile ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Daha önce milletimizi nasıl 2023 hedeflerimize ufkuyla buluşturmuşsak, inşallah şimdi de Türkiye Yüzyılı programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz."

Yeşili daha artıralım talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan tüneller ve çevresinin gösterilmesini istedi. Alanı inceleyen Erdoğan, “Adil Bey bu defa peyzaj çalışmalarını ihmal etmemişsin. Tebrik ediyorum. Girişler, çıkışlar ağaçlandırma ve çimlendirme olarak gayet güzel. Maşallah. Biraz daha yeşili artırırsak çok daha güzel olacak” dedi. Erdoğan’ın talimatının ardından Karaismailoğlu ve beraberindekiler kurdele keserek tünellerin açılışını gerçekleştirdi.

Güçlü Türkiye’yi inşa etmenin peşindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen 20 yılda ülkeyi dünyanın en büyükleri arasına yükseltmek için gereken altyapıyı kurduklarını, eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma her alanda Türkiye’yi, Cumhuriyet’in ikinci asrını, “Türkiye Yüzyılı” haline getirecek büyük dönüşüme hazırladıklarını dile getirdi. Erdoğan, şunları kaydetti: “Hayat pahalılığının getirdiği sıkıntılarımız olmakla beraber, imkanlarımız ve kararlılığımız daha büyüktür. Hep söylediğimiz gibi Türkiye asla haritada gözüken sınırlarından itibaren bir ülke değildir. Bizim gönül sınırlarımız, ecdadımızın 3 kıta, 7 iklim tarifiyle ifade ettiği genişliktedir. Biz kendimizle birlikte kalbi ve gözü bize yönelmiş tüm dostlarımız, tüm mazlum ve mağdurlar için büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmenin peşindeyiz. Rabb’im yar ve yardımcımız olsun.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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