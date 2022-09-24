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İSTANBUL

Ataşehir'de baklava yeme yarışması: Beş dakikada bir kilo yedi

Ataşehir'de 21'incisi düzenlenen Gaziantep Yemek Şenliği'nde baklava yeme yarışması yapıldı. Beş dakikada 20 dilimden oluşan 1 kilogram baklavayı yiyerek birinci olan Mehmet Kaya, "Tatlı çok seven biri değilim. İşin ucunda ödül olunca kimseyi tanımam. Bir yıllık baklava hakkımı doldurdum" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Ataşehirde baklava yeme yarışması: Beş dakikada bir kilo yedi
Ataşehir'de Gaziantep Yemek Şenliği başladı.

İstanbul Gaziantepliler Derneği tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Gaziantep Yemek Şenlikleri Ataşehir Mimar Sinan Parkı'nda bugün başladı. Gaziantep mutfağının önemli restoranları, alanda stand açarak, meşhur lezzetlerinin satışını gerçekleştirdi. Kebap, et, baklava gibi yiyeceklerin yanında Gaziantep'in meşhur beyran çorbası, kuru dolma biberi, salçası da gelenlerin beğenisine sunuldu. Gaziantep Yemek Şenlikleri kapsamında baklava yeme yarışması da düzenlendi. 4 katılımcıdan 5 dakika içinde 20 dilim yenmesi istendi.


Yarışmacılardan Mehmet Kaya 5 dakikada 20 dilimden oluşan 1 kilogram baklavayı yiyerek birinci oldu. Mehmet Kaya'ya, birincilik ödülü olarak 600 lira verildi. Ödülünü Kaya'ya İstanbul Gaziantepliler Derneği Başkanı Oya Öztan Peker verdi. Baklava yarışmasının ardından yağlı köfte yapma yarışması da düzenlendi. Yarışmanın birincisine 600 lira para ödülü verildi. Yarın akşam saatlerine kadar sürecek olan Gaziantep Yemek Şenlikleri'nde 50 bin porsiyon kebap ve tatlı pişirilmesi bekleniyor.


"GELEN MİSAFİRLER BURAYA ANTEP GELMİŞ DİYOR"

Şef Hüseyin Öner "Gaziantep, kebabından, katmerinden, fıstığından her şeyiyle meşhur bir memleketimiz. İstanbul'da böyle bir şölen festival yapıyoruz. Yılda bir kez oluyor. Buradaki her malzeme ürün Gaziantep'ten geldi. Gelen misafirlerimiz, buraya Antep gelmiş diyorlar" dedi.


"1 YILLIK BAKLAVA HAKKIMI DOLDURDUM"

Baklava yeme yarışması birinci olan Mehmet Kaya "Heyecan çok yok. Ben Gaziantepliyim. 2 baklava yedikten sonra kesiliyorum normalde ama ucunda ödül olduğu için sınırlarımı zorlayacağım" dedi. Yarışmayı kazandıktan sonra tekrar konuşan Mehmet Kaya "Tatlı çok seven biri değilim. İşin ucunda ödül olunca kimseyi tanımam. 1 yıllık baklava hakkımı doldurdum" diye konuştu.

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