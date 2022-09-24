Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 122 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi

Nevşin Mengü Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışını yorumladı: Kendi partisini ikna edemeyen halkı nasıl ikna edecek

Millet İttifakı'nda adaylık bilmecesi devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Partililere çağrı yapan Kılıçdaroğlu, 'Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Benimle olduğunuzu hissetmek, sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum' dedi. Kılıçdaroğlu'nun çıkışı parti kulislerini hareketlendirdi. Muhalefete yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü, CHP liderinin kendi partisini bile adaylık konusunda ikna edemediğini Türkiye'yi nasıl ikna edeceğini sorguladı.