Gündem Kocaelide yurda yasa dışı yollardan giren 122 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi
KOCAELİ

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 122 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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Haber Merkezi AA
Kocaelide yurda yasa dışı yollardan giren 122 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi
Arşiv.

Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 122 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

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