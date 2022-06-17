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ANKARA

Düzensiz göçle 4 aşamalı mücadele

Türkiye, düzensiz göçle kararlılıkla mücadele ediyor. Bu konuda 4 aşamalı bir sistem uygulanıyor. İlk aşamada göç kaynağında engelleniyor. İkinci aşama olan sınırların duvarla örülmesi göçü önlemede yüzde 90 katkı sağlıyor. Sınırı geçebilen göçmenlere karşı üçüncü aşama devreye giriyor ve göç rotalarına güvenlik birimleri yerleştiriliyor. Son aşamada ise yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyor. Bu 4 aşamalı strateji ile şu ana kadar 2 milyon 626 bin kişinin Türkiye’ye girişi engellendi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Düzensiz göçle 4 aşamalı mücadele
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Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda göçün kaynağı ülkeden başlayan ve tekrar o ülkede biten 4 aşamalı bir mücadele yürütülüyor. Uygulanan 4 ayaklı strateji ile 2 milyon 626 bin kişinin Türkiye’ye girişi engellendi. Hükümetin düzensiz göçe karşın geliştirip uyguladığı 4 ayaklı strateji şöyle çalışıyor:

Kaynağında çözüm

Stratejinin ilk adımında, sorunun kaynağı olan ülkede çözüm üretilmeye çalışılıyorSiyasi sorunların çözülmesine yönelik destek girişimlerinin yanı sıra, TİKA ve Kızılay gibi kurumlar aracılığıyla gönderilen insani yardımlar etkili oluyor.

Sınırlara üst düzey güvenlik

İkinci strateji ise sınırların güvenliği. Van, Iğdır ve Ağrı gibi kritik illerdeki sınırlarda duvarlar inşa ediliyor. Bu, termal kamera, gece görüş cihazlarıyla destekleniyor. Duvarın tamamlanması düzensiz göçü önlemede yüzde 90’ın üzerinde bir katkı sağlayacak.

Göç rotalarında önlem

Göçmenin sınırı geçerek Türkiye’ye gelmesi durumunda alınan tedbirler üçüncü ayağı oluşturuyor. Bu aşamada, göç rotalarına güvenlik birimleri yerleştirildi.

Sınır dışı etme

Bu stratejinin dördüncü ayağı da yakalananların sınır dışı edilmesi oldu. Bu yıl içerisinde 110 bin 968 kişi yakalanırken, bunların 35 bini sınır dışı edildi.

Parmak izi bankası

  • TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda düzensiz göçmenlerle ilgili bilgilendirme yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmenlerin tamamının sanki Van ya da Ağrı sınırından geçtiği gibi bir yanlış var. Hâlbuki bizim içeride yakaladıklarımızın hepsi sınırlardan geçenler değil. Bunların bir kısmı da vizeyle ya da vize serbestisi ile gelmiş, çıkmıyor. 78 ülkede yeni bir sistem uygulamaya başladık. Artık vize müracaatı yaparken ilgililerin parmak izlerini alıyoruz. Kimlik tespiti çok meşakkatli bir iştir. Parmak izi alınması sayesinde geri gönderme oranı yukarı atacak. Türkiye’de yaklaşık 320 bin uluslararası koruma altındaki yabancı da var” ifadelerini kullandı.

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