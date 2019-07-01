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KOCAELİ

Kocaeli haberleri... Silah ve uyuşturucu satıcısı jandarmadan kaçamadı

'Ateş'ten kaçamadılar

Kocaeli'de silah ve uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen M.G. yakalanarak gözaltına alındı. M.G.'nin üzerinde ve aracında 'Ateş' isimli arama köpeği ile yapılan aramada 7,65 milimetre 3 tabanca, bunlara ait 3 şarjör ve 5 fişek ile 19 sentetik uyuşturucu hap ve 2 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Arama köpeği Ateş
Arama köpeği Ateş

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.G. isimli kişinin silah ve uyuşturucu satıcılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, yapılan takip sonucu Körfez ilçesine bağlı Hereke bölgesinde bir aracın içerisinde tespit ettikleri M.G.'yi gözaltına aldı.

M.G.'nin üzerinde ve aracında 'Ateş' isimli arama köpeği ile yapılan aramada 7,65 milimetre 3 tabanca, bunlara ait 3 şarjör ve 5 fişek ile 19 sentetik uyuşturucu hap ve 2 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Şüphelinin Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise 71 sentetik uyuşturucu hap ve alüminyum folyoya sarılı 2 gramlık paketler halinde toplam 40 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

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